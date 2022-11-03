Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tayfun testi Yunanları çıldırttı" sözü Yunanistan basınında manşet oldu: Yine meydan okuyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tayfun testi Yunanları çıldırttı" sözü Yunanistan basınında manşet oldu: Yine meydan okuyor

03.11.2022 20:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son uzun menzilli füze testimiz, savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısından çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Mesafesini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz" açıklaması Yunan basınında manşette yer aldı. To Vima gazetesi, "Erdoğan yine meydan okuyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın yerli imkanlarla yapılan füzeler ile ilgili " Yunanistan'ı çıldırttı" demesi Yunan basınını tedirgin etti.

YUNANİSTAN'IN TÜRK FÜZELERİ KORKUSU

To Vima gazetesinde, "Erdoğan yine meydan okuyor" başlığını manşetine taşıdı. Türkiye'nin Tayfun füzesinden önce de uzun menzilli füze geliştirildiğine dair şüphelerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Türk Savunma Bakanı'nın 2018'de yaptığı açıklamalarına atıfta bulunularak 'Bora-2'nin Bora-1'den teknolojik olarak daha gelişmiş, daha uzun menzile sahip olacağı ve bileşenlerinin çoğunun Türk yapımı olacağı' belirtildi.

"YUNANLILARI ÜRKÜTMEYE BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafesini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN AKLINI BAŞINA ALMASI GEREKİYOR"

Ayrıca Yunan provokasyonlarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım" açıklamalarında bulundu.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Tayfun testi Yunanları çıldırttı' sözü Yunanistan basınında manşet oldu: Yine meydan okuyor - Son Dakika


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