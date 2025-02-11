Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim\'e Togg hediye etti - (Görüntü eklendi)

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg aracı hediye etti. Aracın teslim töreninde Malezya'ya özgü halk dansları gösterisi yapılırken Malezya ve Türkiye bayrakları taşıyan Malezyalı çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.