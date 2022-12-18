Davet devletin tepesinden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar sürprizi

Dünya nefesini tuttu, Arjantin ve Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası final mücadelesine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle Katar'ın başkenti Doha'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılacak, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını izleyecek.

FUAT OKTAY VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPANIŞ TÖRENLERİNE DE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da final karşılaşmasını takip etmesinin ardından Dünya Kupası kapanış törenlerine de katılacak. Katarlı yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti kabul etmesi nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşadığı aktarıldı.