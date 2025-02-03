Danimarka'dan Trump'a Sert Yanıt

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(ANKARA) - Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın alma ve Avrupa Birliği'ne (AB) gümrük vergisi getirme planlarına karşı "Grönland'ın satılık olmadığını" söyledi ve "Trump'ın AB'yi gümrük vergileriyle hedef alması halinde toplu ve güçlü yanıt verilmesi" çağrısında bulundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, AB liderlerinin savunma alanındaki büyük yatırımların nasıl finanse edileceğini görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmesinden hemen önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma planlarına karşı Danimarka'nın özerk adasının "satılık olmadığını" vurguladı.

Herkesin, dünyadaki tüm ulusal devletlerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini belirten Frederiksen, "Grönland'ın, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olduğunu ve satılık olmadığı konusunda çok net olduklarını" açıkladı. Frederiksen, "Grönland lideri satılık olmadıklarını çok açık bir şekilde ifade etmiştir" dedi. Grönland'ın uluslararası güvenlik için önemi konusunda ABD ile aynı fikirde olduğunu ancak bu sorunu çözmenin başka yollarının da bulunduğunu belirten Frederiksen, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılarla tamamen aynı fikirdeyim... Artık bölgesi gittikçe daha önemli hale geliyor ve Grönland'da daha güçlü bir ayak izi sağlamanın bir yolunu bulmak mümkün. Onlar zaten oradalar ve daha fazla imkana sahip olabilirler ve biz de bunu arttırmaya hazırız, NATO da aynı şekilde. Eğer mesele bölgemizi güvence altına almaksa, ileriye dönük bir yol bulabiliriz."

"Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için acele etmeliyiz"

Frederiksen, ayrıca Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için "Paniklememiz gerektiğini düşünmüyorum ama bence acele etmeliyiz" diyerek Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği de tekrarladı. Frederiksen, "Zihniyetimizi değiştirmeliyiz, aciliyet duygusuna ihtiyacımız var ve endüstrilerimizin ve siyasi işbirliğimizin daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

"AB, vergi zamlarına toplu ve güçlü bir yanıt vermeli"

Frederiksen, Trump'ın AB'yi gümrük vergileriyle hedef alması halinde "toplu ve güçlü yanıt" çağrısında bulundu. Frederiksen, "Müttefiklerle savaşmayı asla desteklemem, ancak ABD, Avrupa'ya sert gümrük vergileri koyarsa, toplu ve güçlü bir yanıt vermemiz gerekir" dedi.

Finlandiya Başbakanı Orpo: "Trump ile müzakere etmek zorundayız"

Brüksel'de AB ldierleriyle bir araya gelmek için bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da Trump'ın AB'ye gümrük vergisi uygulama planlarına karşı, "Biz hazırlıklıyız. Trump ile müzakere etmek zorundayız. Bu günümüzün en önemli konularından biri. Bir savaş başlatmayacağım, müzakerelere başlamak istiyorum" şeklinde konuştu.