Delhi\'de CJP\'nin seçim reformu gösterisinde yüzlerce kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın başkenti Delhi'de Z kuşağının önderliğindeki Hamamböceği Halk Partisi'nin (CJP) seçim reformlarına karşı düzenlediği gösteri sırasında yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Grup, Mayıs ayında hareketi başlatan kurucusu Abhijeet Dipke'nin, Delhi'ye indikten kısa süre sonra diğer liderlerle birlikte gözaltına alındığını söyledi. Dipke Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcının bazı işsiz gençleri "hamamböceklerine" benzetmesinin ardından hareketi başlatmıştı. Gösteri öncesinde on binlerce güvenlik görevlisi konuşlandırıldı ve yollar barikatlarla kapatıldı, ancak hareket gösterinin yapılmasında ısrar etti. Delhi Polisi gözaltılarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ama başkentin önemli bir simgesi olan Jantar Mantar'da protesto düzenlenmesine izin vermeyi reddetti.Hindistan'da siyasi parti olarak kayıtlı olmayan bu grup, kritik eyalet seçimlerinden birkaç ay öncesinde seçim reformları yapılmasını talep ediyor.Ayrıca, seçmen listelerini manipüle ettiği iddiaları nedeniyle Baş Seçim Komiseri (CEC) Gyanesh Kumar'ın istifasını istiyorlar. Yetkililer ise iddiaları reddediyor.Hindistan seçim komisyonu Kumar'ın liderliğinde ülke çapında seçmen listelerini güncellemek için devasa bir çalışma başlattı. Komisyon bunun ölü, mükerrer veya uygun olmayan seçmenleri ayıklamak için rutin bir işlem olduğunu belirtti.Ancak uygulama birçok eyalette tartışmalara yol açtı ve on binlerce kişi haksız yere seçmen listelerinden çıkartıldıklarını savundu.Hareket ve muhalefet partileri, Kumar'ı seçmen listelerini Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) kayırarak yapmakla suçluyor.Seçim Komisyonu ve BJP ise bunu yalanladı.CJP'nin kurucusu Dipke, Delhi'ye varmadan önce yaptığı açıklamada "Bizi hapisle tehdit ederek veya hapis korkusuyla korkutarak durdurabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz" dedi. Dipke ve diğer iki lider, Saurav Das ve Ashutosh Ranka, Cumartesi günü Mumbai'den kalkan uçaklarında gözaltına alındı. Grup, üç liderin gizli bir yere götürüldüğünü iddia etti. Delhi Polisi henüz bir açıklama yapmadı.CJP'nin yeni lideri Ajinkya Shinde, protestoculara hitaben yayınladığı bir videoda, "Eğer Delhi Polisi sizi durdurmaya çalışırsa, sizi durdurdukları yer sizin Jantar Mantar'ınız olacak" dedi.Delhi polisi tarafından gözaltına alınan öğrenci Neha Bora, göstericilere "hatlarını savunma" çağrısında bulundu.Delhi'ye gelmesi beklenen çok sayıda protestocu, yoğun güvenlik önlemleri ve yollardaki engellemeler nedeniyle Jantar Mantar'a yaklaşamadı.Şehrin dört bir yanında, halktan polisle işbirliği yapmaları yönünde anonslar duyuldu.Protestoculardan Sabika Muzaffar, BBC'ye kendisinin ve annesinin gözaltına alınmayı beklediklerini söyledi. Muzaffar "Protesto alanına giderken, her zamanki gibi ilahiler okumak yerine, annemle birlikte avukatımızın numarasını ezberliyorduk" dedi.Muzaffar BBC ile konuştuktan birkaç dakika sonra polis tarafından götürüldü.Cuma gecesinden itibaren Delhi'nin önemli istasyonlarına giden birçok tren seferi iptal edildi ve onlarca metro istasyonu kapatıldı.Gözaltına alınan protestocularla dolu otobüslerin protesto alanından uzaklaştırıldığı görüldü.

CJP, ilk olarak yaz aylarında eğitim reformları ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep eden ve haftalarca süren gösteriler sırasında büyük bir protesto hareketi olarak ortaya çıktı.Grup, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant'ın işsiz gençleri "hamamböceklerine" benzetmesi üzerine bu adı aldı. Daha sonra Kant sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.Daha önce muhalefetteki Aam Aadmi Partisi (AAP) ile çalışan Dipke, Mayıs ayında X'te "Ya tüm hamamböcekleri bir araya gelirse?" diyen bir paylaşım yapmıştı.Paylaşım viral oldu ve CJP doğdu. İşsizlik, sınav soruları sızıntıları ve hükümetin hesap verebilirliği konusundaki öfkeyi harekete geçiren hareket etrafında ivme oluştu.Temmuz ayında Dipke, Hindistan eğitim bakanının istifasının ardından beş hafta süren protestonun kutlamalarla sona ermesini sahneden izlemişti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .