Delhi'deki Dershanede Korkutan Yangın: Öğrenciler Tellere Tutunarak Yangından Kaçtı - Son Dakika
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Delhi'deki Dershanede Korkutan Yangın: Öğrenciler Tellere Tutunarak Yangından Kaçtı

15.06.2023 15:51

Delhi'nin Mukherjee Nagar bölgesinde bulunan Sanskriti Dershanesi'nde çıkan yangın sonucu öğrenciler tellere tutunarak binadan kaçtı. Yangınla mücadele etmek üzere 11 itfaiye ekibi görevlendirildi. Dört öğrenci hafif yaralandı. Mukherjee Nagar, dershaneler için bir merkez olarak kabul edilir ve eğitim sektörünün yoğun olduğu bölgelerden biridir.

Hindistan'ın Delhi şehrinde çoğunlukla dershanelerle bilinen Mukherjee Nagar bölgesinde büyük bir yangın çıktı. Yangınla mücadele etmek üzere on bir itfaiye ekibi görevlendirildi.

ÖĞRENCİLER KAÇMAK İÇİN TEL KULLANDI

Dershane binasının üçüncü katından öğrencilerin atladığı görüntüler bölgeden geldi. Öğrencilerin binadan kaçmak için tel kullanmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, öğrencilerin hayatlarından endişe ederken dershane binasından dumanların yükseldiği görülüyor.

Delhi'deki dershanede korkutan yangın: Öğrenciler tellere tutunarak yangından kaçtı

AŞAĞI DÜŞENLER VAR

Videoda, bir kızın pencereden atladığında bir alt kattaki klimanın üzerine düştüğü görülüyor. Bir öğrenci, kalabalık içinde çantasını aşağıya attı. Öğrenciler hayatlarını kurtarmak için tellere tutunurken, büyük bir kalabalık videolar çekmek için toplandı.

Delhi'deki dershanede korkutan yangın: Öğrenciler tellere tutunarak yangından kaçtı

4 ÇOCUK HAFİF YARALANDI

Delhi İtfaiye Hizmetleri Direktörü Atul Garg, yangının kontrol altına alındığını belirtti. "Bir binada yangın olduğuna dair bilgi aldık. Daha sonra bu binanın bir dershane olduğunu ve içeride bazı çocukların mahsur kaldığını öğrendik. Toplamda 11 itfaiye aracını olay yerine gönderdik. Yangın kontrol altına alındı. Bazı çocuklar korktu ve pencereden dışarı çıktı. Dört çocuk hafif yaralandı," dedi.

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