Dev yengeç, golf sopasını ortadan ikiye böldü! Kahkahalar eşliğinde izlediler - Son Dakika
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Dev yengeç, golf sopasını ortadan ikiye böldü! Kahkahalar eşliğinde izlediler

19.07.2022 12:27

Avustralya'da golf oynayanlar tarafından yengece doğru golf sopası uzatıldı. Golf sopasını saniyeler içerisine elektrikli testere gibi ortadan ikiye bölen yengeç, şaşkına çevirdi. Korkutan hayvanla ilgili sosyal medyadan, "acaba insanı kapsa neler neler yaşanır" yorumu yapıldı.

Avustralya'daki biri golf sahasında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada dikkat çekti. Söz konusu görüntülerde, golf sahasına giren bir yengeç yer alıyor. Golfçülerin yanına kadar gelen yengeç panik yaratıyor. Daha sonra ise çok ilginç olaylar gelişiyor.

GOLF SOPASI VERDİLER

Golfçüler, yengecin gücünü test etmek için golf sopasını kıskaçlarına verdikten sonra, yengeç, sopayı kolaylıkla ortadan ikiye bölüyor. Yengecin hareketi karşısında golfçüler de büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

'İNSANI KAPSA NELER NELER OLUR'

Kullanıcılar, yengecin gücüne dikkat çekerek, çeşitli yorumlarda bulundu. Bu yorumlardan en dikkat çekeni ise, "Acaba insanı kapsa neler neler yaşanır" şeklindeki yorum oldu.

Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü
Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü
Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü
Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü
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SON DAKİKA: Dev yengeç, golf sopasını ortadan ikiye böldü! Kahkahalar eşliğinde izlediler - Son Dakika
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