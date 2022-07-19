Dev yengeç, golf sopasını ortadan ikiye böldü! Kahkahalar eşliğinde izlediler

Avustralya'daki biri golf sahasında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada dikkat çekti. Söz konusu görüntülerde, golf sahasına giren bir yengeç yer alıyor. Golfçülerin yanına kadar gelen yengeç panik yaratıyor. Daha sonra ise çok ilginç olaylar gelişiyor.

GOLF SOPASI VERDİLER

Golfçüler, yengecin gücünü test etmek için golf sopasını kıskaçlarına verdikten sonra, yengeç, sopayı kolaylıkla ortadan ikiye bölüyor. Yengecin hareketi karşısında golfçüler de büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

'İNSANI KAPSA NELER NELER OLUR'

Kullanıcılar, yengecin gücüne dikkat çekerek, çeşitli yorumlarda bulundu. Bu yorumlardan en dikkat çekeni ise, "Acaba insanı kapsa neler neler yaşanır" şeklindeki yorum oldu.