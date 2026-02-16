Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı - Son Dakika
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
16.02.2026 00:32
Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 gündür bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan otomobilin içinden ceset çıktı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir dinlenme tesisinin otoparkında 11 Şubat Çarşamba gününden bu yana park halinde bulunan bir otomobilin durumundan şüphelenen tesis görevlileri, durumu jandarmaya bildirdi.

İTFAİYE KAPILARI AÇTI, İÇERİDEN CESET ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler camları filmi olan aracın telefonla aradıkları sahibine ulaşamayınca itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak aracın kapılarını açtı. Jandarma ekipleri aracın sahibi olan Mehmet Evirgen (45) isimli şahsın cansız bedenini otomobilin arka koltuğunda buldu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Şahsın hayatını 5 gün önce kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri araçta detaylı bir inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

  • Zafer El Zafer El:
    Allah'tan hava serindi yoksa fena kokardı arabadan zor çıkardı 0 0 Yanıtla
