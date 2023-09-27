Masum olduğu anlaşılan adam 28 yıl sonra serbest bırakıldı - Son Dakika

Masum olduğu anlaşılan adam 28 yıl sonra serbest bırakıldı

Son Güncelleme: 27.09.2023 11:35

Amerika'nın Los Angeles şehrinde 1995 yılında gerçekleşen bir saldırı ve tecavüz olayında suçlanan Gerardo Cabanillas, 28 yıl sonra DNA testi sonucu masum olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.

Amerika'nın Los Angeles şehrinde 1995'te gerçekleşen adam kaçırma, soygun ve tecavüz olayında suçlanan Gerardo Cabanillas'ın masumiyeti DNA testi sonucunda ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda tecavüzün iki farklı saldırgan tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 28 yıl hapiste kalan Cabanillas, masum olduğuna hükmedilerek serbest bırakıldı.

28 YIL SONRA MASUM OLDUĞU ANLAŞILDI

Los Angeles'da 1995'de park halindeki bir araçta oturan çifte saldırı düzenlemek ve araçtaki kadına tecavüz etmekle suçlanan Cabanillas'ın masumiyeti, DNA testi sonrası anlaşıldı. Olayı yeniden inceleyen savcılık, cinsel saldırıya ilişkin DNA kanıtlarından yola çıkarak tecavüzün iki farklı saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. 28 yıl hapiste kalan Cabanillas'ın masum olduğuna hükmeden yargıç, mahkumiyet kararını geri alarak serbest bırakılmasına karar verdi.

OLAYLA İLGİLİ BAŞKA BİRİ TUTUKLANMADI

Cabanillas'ı temsil eden ve suçsuz olduğuna inanılan mahkumlara ücretsiz yasal destek sağlayan California Masumiyet Projesi yetkilileri de DNA testinin sonuçlarına göre, Cabanillas'ın saldırıyı gerçekleştiren iki kişiden biri olmadığını belirtti. Yetkililer, bir kişinin suça ilişkin itirafta bulunmasına rağmen olayla ilgili bu zamana kadar Cabanillas'tan başka birinin tutuklanmadığını aktardı.

"HUKUK SİSTEMİMİZİN BAŞARISIZLIĞI"

Bölge savcısı George Gascon, Cabanillas'dan "Adaletin yanlış tecelli etmesi ve hukuk sistemimizin başarısızlığı nedeniyle en derin üzüntülerimi iletiyorum." ifadeleriyle özür diledi.

SUÇU ÜSTLENMİŞTİ

Olayın ardından saldırıya uğrayan iki kişi, Cabanillas'ın fotoğrafını teşhis etmelerine karşın, daha sonra emin olamadıklarını ve kimlik tespiti için baskı gördüklerini ifade etmişti. Cabanillas ise çifte saldırı düzenleyen iki silahlı kişiden biri olduğunu itiraf ederek suçu üstlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Masum olduğu anlaşılan adam 28 yıl sonra serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masum olduğu anlaşılan adam 28 yıl sonra serbest bırakıldı - Son Dakika
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