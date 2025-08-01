Dolomitler'de Turnikeli Geçiş Sistemi - Son Dakika
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Dolomitler'de Turnikeli Geçiş Sistemi

Dolomitler\'de Turnikeli Geçiş Sistemi
01.08.2025 16:50
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Dolomitler'de turist yoğunluğuna karşı geçiş ücreti uygulaması başlatıldı, 'influencer'lar eleştiriliyor.

İTALYA'nın kuzeyindeki Dolomit sakinleri, turist yoğunluğuna karşı dağlara turnikeli geçiş sistemi kurdu.

İtalya'nın kuzeyindeki Dolomitler, sosyal medyanın etkisiyle her geçen gün çok daha fazla sayıda turist ağırladıkları için dağlara turnikeli geçiş sistemi kurduklarını bildirdi. Alto Adige Alp Kulübü Başkanı Carlo Zanella, bu durumdan özellikle seyahat fenomenlerini sorumlu tuttuklarını belirtti. Zanella, bu kişilerin bölgeye giden turist sayısını artırdığını ve doğal alanlara ciddi zarar verdiğini vurgulayarak, 'influencer' hesaplarının kapatılması gerektiğini söyledi.

Bölge sakinleri, ziyaretçilerin büyük bölümünün, en iyi fotoğraf karesini yakalayabilmek için özel arazilerden geçtiğini ve bu duruma karşı önlem almaya başladıklarını kaydetti. İtalyan yasaları doğal parklara ücretsiz erişimi garanti etse de çiftçiler, popüler noktalara erişim için 5 avro ücret alınan turnikeler kurduklarını ifade ederek, şu ana dek resmi bir uyarı almadıklarını dile getirdi.

Eski milli sporcu Georg Rabanser, turnikeleri bir protesto aracı olarak gördüklerini aktararak, "Her gün sayısız insan arazimizden geçiyor, çöp bırakıyor. Bu bir yardım çığlığıydı" dedi.

Bölge halkı Venedik'te hafta sonları uygulanan 10 avroluk giriş ücretini örnek göstererek, 2009 yılında 'Dünya Mirası' ilan edilen Dolomitler için bu ücretin 100 avroya çıkarılmasını önerdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dolomitler'de Turnikeli Geçiş Sistemi - Son Dakika

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