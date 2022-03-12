"Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı - Son Dakika
Üye Girişi

"Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı

12.03.2022 10:44
"Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akşener'in "Cumhurbaşkanlığı Sarayı" ile ilgili yaptığı paylaşım, kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Naz Yavuzarslan isimli bir sosyal medya kullanıcısı "Dün gece rüyamda gördüm" diyerek Saray'ın fotoğrafını paylaştı ve Saray'ın Ankara Cumhuriyet Üniversitesi olduğunu ve açılışını da Meral Akşener'in yaptığını yazdı.

'Dün gece rüyamda gördüm' dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı

AKŞENER ALINTILADI VE YANIT VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu tweeti alıntılayarak, Saray ile ilgili planını açıkladı. Akşener, paylaşımında Saray'ın kendi iktidarları döneminde "Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi" olacağını ifade etti.

İşte o paylaşım:

'Dün gece rüyamda gördüm' dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
YORUMLAR
500
Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan AB'ye tepki Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan AB'ye tepki Saray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor Saray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Meral Akşener, Beştepe, Saray, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Dün gece rüyamda gördüm' dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:28 Kaygan yolda duramayan araba, az daha yoldaki site görevlisini öldürüyordu!
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
10:17 Özel harekat burada çalışıyor! Dünyada sadece 3 tane var
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
10:04 Şeytanın aklına gelmez: Kaçakçılıklarını gizlemek için kazdıkları yere 'kimyasal atık' tabelası astılar
10:00 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık!
22:33 Burası bombalanan Mariupol! Bu caminin bodrumunda 34'ü çocuk 86 Türk günlerdir mahsur! Çıkamıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 10:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement