Naz Yavuzarslan isimli bir sosyal medya kullanıcısı "Dün gece rüyamda gördüm" diyerek Saray'ın fotoğrafını paylaştı ve Saray'ın Ankara Cumhuriyet Üniversitesi olduğunu ve açılışını da Meral Akşener'in yaptığını yazdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu tweeti alıntılayarak, Saray ile ilgili planını açıkladı. Akşener, paylaşımında Saray'ın kendi iktidarları döneminde "Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi" olacağını ifade etti.
İşte o paylaşım:
Son Dakika › Dünya › 'Dün gece rüyamda gördüm' dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı - Son Dakika