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Bankacılık devi Barclays'in CEO'su Jes Staley, Epstein soruşturması nedeniyle istifa etti - Son Dakika
BBC

Bankacılık devi Barclays'in CEO'su Jes Staley, Epstein soruşturması nedeniyle istifa etti

01.11.2021 12:23
Bankacılık devi Barclays'in CEO'su Jes Staley, Epstein soruşturması nedeniyle istifa etti

İngiltere ve dünyanın en büyük bankalarından Barclays'in CEO'su Jes Staley, cinsel saldırı suçu hükümlüsü Amerkalı milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerini nasıl tanımladığına yönelik soruşturma sonrası görevinden ayrıldı.

İngiltere ve dünyanın en büyük bankalarından Barclays'in CEO'su Jes Staley, cinsel saldırı suçu hükümlüsü Amerkalı milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerini nasıl tanımladığına yönelik soruşturma sonrası görevinden ayrıldı.

İngiltere'de mali denetim kuruluşu FCA ve Merkez Bankası, Staley'nin hücresinde kendisini asarak intihar ettiği açıklanan Epstein ile ilişkilerini araştırıyordu.

Barclays, soruşturma sonuçlarının bankaya bildirildiğini ve Staley'nin bu bulgulara itiraz edeceğini açıkladı.

Bankada yapılan açıklamada, "Soruşturmada, Staley'nin Epstein için iddia edilen suçları gördüğü ya da farkında olduğuna yönelik bir bulguya rastlanmadığının altının çizilmesi gerekiyor. Bu da Epstein'in 2019 yazında gözaltına alınmasının ardından Barclays'in Staley'e verdiği desteğin dayanak noktasıydı" denildi.

Barclays ayrıca, soruşturma sürecinin henüz bitmediğini ve bankanın ilk sonuçlar üzerinden başka bir açıklama yapmasının uygun olmayacağını belirtti.

Staley daha önce Amerikan yatırım bankası JP Morgan'da çalışıyordu ve bankanın müşterisi olan Epstein ile 2000 yılında temas kurmuştu.

Jeffrey Epstein, 2008'de küçük yaşta bir kızla para karşılığı cinsel ilişkiye girmeye çalışmaktan hüküm giymişti.

Staley, New York'taki bir hücrede 2019'da ölen Epstein ile hüküm giymesinden sonraki sekiz yıl boyunca temasını koruduğunu kabul etmişti.

Staley, toplam 2,4 milyon sterlinlik 12 aylık maaşını, 120 bin sterlinlik emeklilik ödeneğini ve sözleşmesineki diğer tüm haklarını alacak.

Geçen yıl denetleyici kurum Mali İcra Makamı (FCA) ve İngiltere Merkez Bankası, Staley'nin "Epstein ile ilişkisini şirkete nasıl tasvir ettiğine" yönelik bir soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Barclays, Epstein'in 2019'daki ölümünün ardından, Staley'nin "gönüllü bir şekilde banka yöneticilerine Epstein ile ilişkilerine yönelik bir açıklama yaptığını" belirtti.

Soruşturmanın başlatıldığı dönem Staley, "Jeffrey Epstein ile iş ilişkim olduğu biliniyordu. JP Morgan'ın özel yatırım bankasını yönetmemin istendiği 2000 yılına kadar uzanıyor ve bu işe başladığımda zaten bankanın müşterisiydi" dedi. Staley, JP Morgan'dan ayrıldığında temasın "önemli ölçüde azaldığını" ifade etmişti.

Staley'nin yerinem göreve, denetleyici kurumların onay vermesi halinde C.S. Venkatakrishnan gelecek.

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Son Dakika Dünya Bankacılık devi Barclays'in CEO'su Jes Staley, Epstein soruşturması nedeniyle istifa etti - Son Dakika Dünya

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