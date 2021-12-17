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Dünya bunu konuşuyor! Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü - Son Dakika

Dünya bunu konuşuyor! Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü

17.12.2021 17:33

TikTok'ta paylaşılan bir video, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Dünya genelinde büyük etki yaratan videoda, kapı aralığından bakan bir yaratık olduğu görülüyor. Bu yaratığın, Goblin olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta yayınlanan videolar, dünya genelinde büyük etki yaratmaya devam ediyor. Son olarak @lastdayznow adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılan ve TikTok'taki bir hesap tarafından paylaşılan video, tüm dünyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

TERK EDİLMİŞ EVDE ÇEKİLDİ

Söz konusu videoda, terk edilmiş bir evde kapı aralığından bakan yaratığın görüntüsü yer alıyor. İnsana göre çok daha kısa olduğu görülen yaratığın sivri kulakları dikkat çekiyor.

Dünya bunu konuşuyor! Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü

GOBLİN OLDUĞU İDDİASI

Yayınlanmasının ardından sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme alan videodaki yaratık hakkında ürküten iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan birine göre, videodaki yaratığın bir Goblin olduğu öne sürüldü.

SAHTE OLDUĞU SÖYLENTİLERİ DE VAR

Klibin gerçek olduğuna inananlar kadar, kurgu olduğuna inananlar da var. Ancak kliple ilgili henüz bir teyit yapılmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Goblinlere inandıklarını dile getirdi.

GOBLİN NE DEMEK?

Goblinler, kötü ruhlu, huysuz, zararlı, tuhaf-çirkin vücutlu, cin ahalisinden bir hayalet türüdür. Boyu bir cüceninki ile bir insanınki arasında değişik uzunluklarda olabilir. Yer aldıkları hikâyeye ve kültüre göre, Goblinlere değişik yetenekler ve şekiller atfedilir.

Dünya bunu konuşuyor! Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü

Sosyal Medya, Youtube, Tiktok, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya bunu konuşuyor! Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü - Son Dakika Dünya


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