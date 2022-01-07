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Dünya Sağlık Örgütü: Omicron varyantının semptomları 'hafif' kategorisine alınmamalı - Son Dakika
BBC

Dünya Sağlık Örgütü: Omicron varyantının semptomları 'hafif' kategorisine alınmamalı

07.01.2022 00:04
Dünya Sağlık Örgütü: Omicron varyantının semptomları 'hafif' kategorisine alınmamalı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yöneticisi Tedros Ghebreyesus, koronavirüsün Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını ve Delta varyantına göre daha hafif semptomlar gösterdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yöneticisi Tedros Ghebreyesus, koronavirüsün Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını ve Delta varyantına göre daha hafif semptomlar gösterdiğini belirtti. Ghebreyesus, "Buna rağmen semptomlar hafif olarak kategorize edilmemeli" dedi.

WHO klinik yöneticilerinden Janet Diaz da, ilk aşamada yapılan çalışmalara göre Omicron varyantının hastaneye yatışlarda, şu an dünyadaki baskın varyant olan Delta'ya göre daha az artışa sebep olduğunun görüldüğünü, hem genç hem de yaşlılarda daha hafif semptomlara yol açtığının anlaşıldığını söyledi.

WHO'nun Cenevre'deki genel merkezinde Diaz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, ilk çalışmaların varyantın ilk aşamada görüldüğü Güney Afrika ve İngiltere'de yapıldığını söyledi:

"Omicron'un Delta'ya göre daha hafif semptomlara yol açtığı görülse de, 'hafif' kategorisinde değerlendirilmemeli. Çünkü Omicron da insanların hastaneye yatmasına ve ölümlere yol açıyor."

Omicron ve Delta'nın yol açtığı vaka sayılarındaki küresel artış için "tsuniami" uyarısında bulunan WHO Genel Direktörü, hükümetlerin hâlâ sağlık sistemleri üzerindeki baskıyla mücadele ettiğini hatırlattı.

Aşılama oranlarıyla ilgili son veriler de basın toplantısında paylaşıldı. Buna göre 109 ülke, WHO'nun Temmuz ayına kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini tutturamayabilir. 36 ülkede nüfusun henüz yüzde 10'u bile aşılanmadı.

Haftalık pandemi raporunu da açıklayan WHO yetkilileri, bir önceki haftaya göre vaka sayılarının yüzde 71 arttığını; ölümlerin ise yüzde 10 oranında azaldığını belirtti.

Öte yandan ülkeler ise Omicron kaynaklı vakalarla mücadelelerine devam ediyor. Pek çok ülkede vaka sayılarındaki artış sağlık sistemi üzerinde baskı kurarken, etkinliklerin de iptal olmasına sebep oluyor.

Fransa'da son 24 saatte koronavirüs vakası sayısı 261 bin 481 olarak bildirildi. Çarşamba günü bu sayı 330 binin üzerine çıkmıştı. Ancak yine de Perşembe günkü tabloyla, pandeminin başından bu yana ilk kez bir haftalık ortalama vaka sayısı 200 binin üzerine çıkmış oldu.

İtalya'da ise 219 bin 441 yeni vaka kaydedildi. Bir önceki güne 30 bin artan vaka sayısı yeni bir rekor kırmış oldu.

Norveçli kruvaziyer ve seyahat operatörü Hurtigruten Group, Antarktika bölgesinde devam eden bir seyahatini, kaydedilen koronavirüs vakaları nedeniyle kısa keseceğini duyurdu.

ABD'de ise Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, okullara yönelik aşı olma zorunluluk kararının yerel yönetimlerde olduğu belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de ise gelecek hafta virüse karşı bağışıklığı zayıflamış olan kişilere dördüncü doz aşının sunulacağını duyurdu. Bu kıtada bu konudaki ilk uygulama olacak.

Kişi sayısı başına dünyanın en yüksek COVID-19 ölüm oranlarından birine sahip olan Peru'da bazı şehirlerde pandemi uyarı seviyesi artırıldı. Bu şehirlerde alınan önlemlerde de artışa gidildi.

Vaka sayısının son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştığı Filipinler'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte aşı olmamış kişilerin evde kal çağrılarına uymamaları durumunda tutuklanacağını söyledi.

Irak'ta sağlık bakanlığı ülkede beşten fazla Omicron vakasının tespit edildiğini duyurdu.

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Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Omicron, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü: Omicron varyantının semptomları 'hafif' kategorisine alınmamalı - Son Dakika Dünya

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