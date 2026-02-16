Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti - Son Dakika
Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti

Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti
16.02.2026 10:11
Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi\'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti
Dünyanın en kurak ve en sıcak noktalarından Ölüm Vadisi, beklenmedik yağışların ardından renk cümbüşüne büründü; çölün ortasında açan binlerce yabani çiçek, doğanın en sert coğrafyada bile sürpriz yapabileceğini bir kez daha gösterdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusal Parkı, dünyanın en sıcak ve en kurak bölgelerinden biri olarak biliniyor. Buna rağmen bu yıl ilkbahar yaklaşırken vadide yabani çiçek açmaya başladı ve uzmanlar yaygın bir çiçeklenmenin olabileceğine işaret ediyor. Bu beklenen doğa olayı, genellikle sadece aylarca süren yağışlı dönemlerden sonra çöl topraklarında tohumların filizlenmesiyle gerçekleşiyor.

Dünya şaşkın! Ölüm Vadisi'nde çiçekler açtı

KURAK ZEMİN RENKLİ BİR HALIYA DÖNÜŞTÜ

Parkta düşük rakımlı alanlarda başlayan çiçeklenme, özellikle Badwater Road güneyi, Daylight Pass Road ve Furnace Creek çevresinde gözlemleniyor. Yeşil filizler ve açan çiçekler vadinin kurak zeminini renkli bir halıya dönüştürmeye başladı. Yetkililer ve doğa gözlemcileri, mevcut hava koşullarının çiçeklenmeyi desteklediğini ve ideal şartların devam etmesi hâlinde bu yıl "superbloom" olarak adlandırılan istisnai bir çiçek patlamasının yaşanabileceğini belirtiyor.

Dünya şaşkın! Ölüm Vadisi'nde çiçekler açtı

DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ

Superbloom, tohumların yıllar boyunca toprağın altında bekledikten sonra yağış ve ılık hava koşullarının bir araya gelmesiyle bir alanı büyük çiçek örtüsüyle kaplaması olarak tanımlanıyor. Ölüm Vadisi'nde bu tür geniş çaplı çiçek gösterileri nadiren gözleniyor ve son büyük superbloom olayları onyıllar içinde sınırlı sayıda gerçekleşti.

Park yönetimi, çiçeklenmenin yayıldığı bölgelerde ziyaretçilerin bitkilere zarar vermeden, belirlenen patikalardan ilerlemesini tavsiye ediyor; çiçek toplamanın yasak olduğunu hatırlatıyor. Doğal habitatın korunması, çöl ekosisteminin gelecekteki çiçeklenmelerini de olumlu yönde etkileyebilir.

Son Dakika Dünya Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti - Son Dakika

