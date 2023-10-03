Dünyaca ünlü giyim markası CEO\'su ve partneri erkeklere karşı cinsel istismarla suçlanıyor

Abercrombie & Fitch'in eski CEO'su Mike Jeffries ve partneri Matthew Smith, dünya çapında düzenledikleri 'özel seks partileri' ile ilgili istismar iddialarıyla gündeme geldi. Bu etkinliklere katılan erkekler, istismara uğradıklarını anlattılar. Jeffries ve Smith henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadılar. Ancak bu etkinliklerin organizasyonunu yapan kişi, herhangi bir hata olmadığını savundu.

ABD'de iki eski savcı, bu iddiaları bağımsız bir şekilde inceledi ve "seks ticareti" suçlamasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti. İddialara göre, bu partilerde yetişkin bireyler başka yerlere götürülerek zorla veya para karşılığı seks yapmaya zorlanmış olabilirler.

BBC'nin yürüttüğü iki yıllık araştırmada, bu partilere katılan veya bu organizasyonlarda çalışan 12 erkek ile görüşüldü. Bu partiler, New York'taki konutlarda ve Londra, Paris, Venedik ve Marakeş'teki lüks otellerde gerçekleştirildi. İddialara göre, katılan erkekler bazı konularda yanıltıldılar ve etkinliklerin cinsel içerikli olduğu kendilerine söylenmedi.

BBC'nin ulaştığı belgelere göre, bu etkinliklerin organizasyonunu yapan kişi James Jacobson'dı. İddiaların ardından ABD yasalarına göre bir soruşturma başlatılması talep ediliyor.