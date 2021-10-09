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Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor - Son Dakika

Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor

09.10.2021 10:23

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gizli bölge Alan 51'in yanında bir bölge daha olduğu tespit edildi. Alan 52 adı verilen bu bölgede uzaylılar ve zehirli silahların tutulduğu ileri sürülüyor. Ancak devlet görevlilerinin dahi girmesinin yasak olduğu bölgede yapılanlar yıllardan bu yana gizemini koruyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı, Dağlık Batı ve Güneybatı bölgelerinde bulunan Nevada eyaletindeki Alan 51 adlı bölge biliniyordu. Gizli olması ve yıllardan bu yana içerisinde askeri testlerin gerçekleştirdiği bölgenin yalnız olmadığı belirtildi. Dünya basını şimdi de Alan 51'in hemen yan tarafındaki Alan 52 isimli bölgeyi tartışmaya başladı.

Dünyada sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor

"İÇERİDE UZAYLILAR VAR"

Alan 51 kadar Alan 52 hakkındaki iddialar da bir o kadar tüyler ürpertici. Buna göre Alan 52'de de gizli silahların denenmesinden, uzaylıların içeride tutulduğu iddialarına kadar birçok söylenti var. Gizli üssün hala aktif olduğu ve çalışmaların devam ettiği öne sürülüyor.

Dünyada sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor

DEVLET GÖREVLİLERİ DAHİ GİREMİYOR

76 kilometre karelik bir alana yayılan bu devasa bölge, Groom Gölü'nün yanı başında bulunur. Bölgeye en yakın yerleşim ise Rachel adlı bir kasaba. Çölün ortasındaki bu devasa alanda neler olduğuna dair ortalıkta dolaşan onlarca teori ve şehir efsanesi bulunuyor.

Dünyada sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor

TEORİ HALA GİZLİLİĞİNİ KORUYOR

Bunlardan elbette en ünlüsü bölgenin uzaylılarla bağlantısı üzerinedir. Yaygın kanaat bölgede ele geçirilen uzaylılar ve uzay araçları üzerine araştırmalar yapıldığı fikridir. Ancak bu teori, bölgeye girişlerin çok sınırlı olması nedeniyle gizemini korumaktadır.

Dünyada sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • Emir Emir: Abd yine propaganda peşinde ne zaman uluslar arası bir askeri ve siyasi hamle yapmaya hazırlansa Abd,dev bomba yaptı,hayalet silah,51.bölge uzaylı silâhları konusu basında pompalanıyor. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor - Son Dakika
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