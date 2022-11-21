Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yüzlerce yaralı var

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Ciranjang idaresinin başındaki Herman Suherman, Metro TV kanalına yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 300 de yaralı olduğunu aktardı.
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