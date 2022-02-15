Üye Girişi
Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler - Son Dakika

Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler

15.02.2022 17:14
Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler

Bilim insanları ölü bir gezegenin kalıntılarının "beyaz cüce" denen ölü bir yıldızla çarpışmasını ilk kez gözlemledi. Yapılan çalışmayla bu konuda daha önce dolaylı yoldan elde edilen kanıtlar doğrulandı. Bulgular, yaklaşık 5,4 milyar yıl sonra Güneş ve Dünya'yı bekleyen muhtemel sona da ışık tutuyor.

300 BİNDEN FAZLA BEYAZ CÜCE KEŞFEDİLDİ

Ortalama büyüklükteki yıldızların yakıtını tüketip dış katmanlarını kaybetmesiyle geride kalan soluk ve genellikle Dünya boyutundaki ölü yıldız çekirdeklerine beyaz cüce ismi veriliyor.

Uzmanlar, Güneş'in de yıldızların yüzde 97'si gibi bir gün beyaz cüceye dönüşeceğini söylüyor. Samanyolu Galaksisi'nde 300 binden fazla beyaz cüce keşfedildi. Bu yıldızların birçoğunun, bir zamanlarda yörüngelerinde dönen gezegenlerden ve diğer nesnelerden gelen kalıntıları biriktirdiği düşünülüyordu.

Gökbilimciler bir beyaz cücenin yüzeyindeki elementleri analiz etmek için spektroskopi yönteminden yararlanarak optik ve morötesi dalgaboylarını kullanmıştı. Böylece beyaz cücelerin kalıntıları biriktirdiği dolaylı yoldan kanıtlansa da şimdiye kadar kalıntılar yıldıza çekilirken gözlemlenmemişti. Kalıntılar bir yıldızın yüzeyine çarpınca plazma meydana geliyor. Bu plazma daha sonra X-ışınları yayıyor.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da 9 Şubat'ta yayımlanan çalışmada araştırma ekibi, Chandra X-Işını Uzay Teleskobu'nu kullanarak bir beyaz cüceden gelen X-ışınlarını görüntüleyerek dolaylı yoldan elde edilen kanıtları doğruladı.

Gökbilimciler ayrıca yıldızın yüzeyindeki plazmanın sıcaklığının 1 milyon santigrat derecenin üzerinde olduğunu hesapladı.

MUHTEMEL SONUMUZU İNCELİYORLAR

Uzmanlar bu gözlemlerin, beyaz cücelerin bir zamanlar yörüngelerinde dönen gezegenlerin kalıntılarını yuttuğunu gösterdiğini söyledi.

Makalenin başyazarı olan astrofizikçi Tim Cunningham da çalışmalarında sayesinde Güneş Sistemi'nin yanı sıra diğer sistemlerin muhtemel sonunun incelenebileceği yeni bir teknik geliştirdiklerini ifade etti.

YORUMLAR
500

Evren, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
16:48 Tinder avcılarının taktiklerini bilmek sizi kurban olmaktan kurtarabilir
16:43 EMO Başkanı Bülent Pala: İyileştirme iddiaları tamamen göstermelik
16:42 Çiftlikte yangın çıktı, 3 yaşındaki ikizler canından oldu!
16:38 Sivas'taki cinayette yeni iddialar: Babasını öldürdü, sonra soyunarak dışarı çıktı, donmayı bekledi!
16:31 DiCaprio'nun yeni aşkı! İşte Titanik filminin kedili versiyonu
16:26 İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayan mağdurlar adalet için kampanya başlattı
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
16:05 14 kadınla evlendi, 14'ünü de dolandırdı! Hindistanlı Kazanova'nın marifetleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 17:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement