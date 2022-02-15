Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler

300 BİNDEN FAZLA BEYAZ CÜCE KEŞFEDİLDİ

Ortalama büyüklükteki yıldızların yakıtını tüketip dış katmanlarını kaybetmesiyle geride kalan soluk ve genellikle Dünya boyutundaki ölü yıldız çekirdeklerine beyaz cüce ismi veriliyor.

Uzmanlar, Güneş'in de yıldızların yüzde 97'si gibi bir gün beyaz cüceye dönüşeceğini söylüyor. Samanyolu Galaksisi'nde 300 binden fazla beyaz cüce keşfedildi. Bu yıldızların birçoğunun, bir zamanlarda yörüngelerinde dönen gezegenlerden ve diğer nesnelerden gelen kalıntıları biriktirdiği düşünülüyordu.

Gökbilimciler bir beyaz cücenin yüzeyindeki elementleri analiz etmek için spektroskopi yönteminden yararlanarak optik ve morötesi dalgaboylarını kullanmıştı. Böylece beyaz cücelerin kalıntıları biriktirdiği dolaylı yoldan kanıtlansa da şimdiye kadar kalıntılar yıldıza çekilirken gözlemlenmemişti. Kalıntılar bir yıldızın yüzeyine çarpınca plazma meydana geliyor. Bu plazma daha sonra X-ışınları yayıyor.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da 9 Şubat'ta yayımlanan çalışmada araştırma ekibi, Chandra X-Işını Uzay Teleskobu'nu kullanarak bir beyaz cüceden gelen X-ışınlarını görüntüleyerek dolaylı yoldan elde edilen kanıtları doğruladı.

Gökbilimciler ayrıca yıldızın yüzeyindeki plazmanın sıcaklığının 1 milyon santigrat derecenin üzerinde olduğunu hesapladı.

MUHTEMEL SONUMUZU İNCELİYORLAR

Uzmanlar bu gözlemlerin, beyaz cücelerin bir zamanlar yörüngelerinde dönen gezegenlerin kalıntılarını yuttuğunu gösterdiğini söyledi.

Makalenin başyazarı olan astrofizikçi Tim Cunningham da çalışmalarında sayesinde Güneş Sistemi'nin yanı sıra diğer sistemlerin muhtemel sonunun incelenebileceği yeni bir teknik geliştirdiklerini ifade etti.