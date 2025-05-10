EKVADOR'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 8 asker hayatını kaybetti.
Ekvador ordusu, Kolombiya sınırına yakın Napo kentinin Alto Punino bölgesinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çıkan çatışmada 8 asker hayatını kaybetti, yaralanan diğer askerler hastaneye kaldırıldı. Yerel basında yer alan haberlere göre operasyon, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı 'Comandos de la Frontera' adlı gruba düzenlendi.
Son Dakika › Dünya › Ekvador'da Askerlere Saldırı: 8 Şehit - Son Dakika
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