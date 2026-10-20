Ukraynalı tenis yıldızı Svitolina, eşi Monfils\'ten ayrıldığını duyurdu

BBC'nin haberine göre, dünya sıralamasında 6. sırada bulunan Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, Fransız eski tenisçi Gael Monfils ile evliliğini sona erdirdiğini açıkladı. 32 yaşındaki sporcu, kararının ardında ülkesindeki savaşın yarattığı duygusal yük olduğunu söyledi.

Svitolina, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bunun bugüne kadar paylaşmak zorunda kaldığı en zor şey olduğunu belirterek, savaşın kendi içinde yol açtığı tahribatı anlattı. Ünlü tenisçi, kendini yeniden bulması gerektiğini ve bunu evliliğinin içinde yapamayacağını hissettiğini ifade etti.

Kimsenin görmediği uykusuz geceleri, şüpheleri ve yavaş yavaş kendini kaybetme hissini yaşadığını yazan Svitolina, "Bazı savaşlar insanın içinde yaşanır ve başka birinin sevgisi onları sizin yerinize kazanamaz" ifadesini kullandı.

40 yaşındaki Monfils'in kendisini dinlediğini ve ihtiyacına saygı gösterdiğini aktaran Svitolina, bu kararı sevdiği kişiye söylemenin hayatındaki en zor şey olduğunu da vurguladı. Odessa'da büyüyen tenisçi, "Ukrayna'nın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor" dedi. Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa, savaş boyunca Rusya'nın yoğun saldırılarına hedef oldu.

2021'de evlenen çiftin Skai adında 4 yaşında bir kızı bulunuyor. Svitolina, kızlarının her zaman öncelikleri olacağını belirterek, "Evliliğimiz bitiyor ama ailemiz bitmiyor" diye yazdı.

Çift, bu yıl ABD Açık'ta karışık çiftlerde birlikte mücadele etmiş ve yarı finale kadar yükselmişti. ATP Turu'nda 13 şampiyonluğu bulunan eski dünya 6 numarası Monfils'in ise kariyerini noktalayarak bir İsviçre varlık yönetimi şirketinde finans alanında yeni bir kariyere başlamaya hazırlandığı bildiriliyor.

Kaynak: BBC