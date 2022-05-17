Musk'ın Twitter'da mevcut sahte hesapların dört kat daha fazla olduğunu ve bu nedenle şirketle anlaşmanın gözden geçirileceğini duyurmasının ardından Twitter CEO'su Parag Agrawal açıklama yaptı. Agrawal, Twitter hesabından "Spam hakkında konuşalım" diyerek yaptığı açıklamada her gün sayısız sahte hesapla uğraştıklarını ifade etti.
Şirketin spam hesaplarla mücadele kabiliyetinin "iyi olduğunu" savunan Agrawal, her gün yarım milyondan fazla spam hesabını askıya aldıklarını ve her hafta spam olabileceğinden şüphelenilen milyonlarca hesabı kilitlediklerini kaydetti. Spam hesapların sofistike ve yakalanması zor olduğuna işaret eden Agrawal, bununla mücadelenin "inanılmaz dinamik" olduğunu belirtti.
Agrawal'ın tweetine cevap veren Musk, sadece dışkı emojisi gönderdi.
Musk, Twitter'daki sahte hesapların şirketin açıkladığından en az dört kat fazla olabileceğini ifade ederek şirketi satın almak için daha önce verdiği 44 milyar dolarlık tekliften daha düşük bir fiyat teklifinde bulunabileceğini söylemişti.
Son Dakika › Dünya › Elon Musk, Twitter CEO'suna gülen dışkı emojisiyle yanıt verdi - Son Dakika