Elon Musk, Twitter CEO'suna gülen dışkı emojisiyle yanıt verdi - Son Dakika
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Elon Musk, Twitter CEO'suna gülen dışkı emojisiyle yanıt verdi

17.05.2022 11:47

Geçtiğimiz günlerde Twitter anlaşmasının askıya alındığını duyuran Elon Musk, şirketin CEO'su Parag Arawal'in savunmasına hakaretamiz bir yanıt verdi. Agrawal'a dışkı emojisi göndererek dikkatleri tekrar üzerine çeken Musk, Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın "sahte hesaplar" ile ilgili açıklamasına "dışkı emojisi" ile yanıt verdi.

Musk'ın Twitter'da mevcut sahte hesapların dört kat daha fazla olduğunu ve bu nedenle şirketle anlaşmanın gözden geçirileceğini duyurmasının ardından Twitter CEO'su Parag Agrawal açıklama yaptı. Agrawal, Twitter hesabından "Spam hakkında konuşalım" diyerek yaptığı açıklamada her gün sayısız sahte hesapla uğraştıklarını ifade etti.

"SAHTE HESAPLARLA MÜCADELEMİZ İYİ" DEDİ, DIŞKI EMOJİSİNİ ALDI

Şirketin spam hesaplarla mücadele kabiliyetinin "iyi olduğunu" savunan Agrawal, her gün yarım milyondan fazla spam hesabını askıya aldıklarını ve her hafta spam olabileceğinden şüphelenilen milyonlarca hesabı kilitlediklerini kaydetti. Spam hesapların sofistike ve yakalanması zor olduğuna işaret eden Agrawal, bununla mücadelenin "inanılmaz dinamik" olduğunu belirtti.

Agrawal'ın tweetine cevap veren Musk, sadece dışkı emojisi gönderdi.

44 MİLYAR DOLARDAN DAHA DÜŞÜK BİR TEKLİF YAPILABİLİR

Musk, Twitter'daki sahte hesapların şirketin açıkladığından en az dört kat fazla olabileceğini ifade ederek şirketi satın almak için daha önce verdiği 44 milyar dolarlık tekliften daha düşük bir fiyat teklifinde bulunabileceğini söylemişti.

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