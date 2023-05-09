Uzun süre kullanılmayan Twitter hesapları bir bir silinecek!

İşte kamu işçisinin zam oranı ve en düşük maaş

Sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak sükse yaratan Elon Musk'ın tepki çeken faaliyetleri sürüyor. Daha önce bot hesapların silineceğini söyleyen ancak 'kurunun yanında yaşın da yandığı' düzenlemeyle kullanıcılarının öfkesine sebep olan Musk, son olarak 'mavi tık'ı kaldırmış ve ücretli hale getirmişti.

"TWEET'LER ARŞİVLENECEK"

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili son icraatını da, "Belli bir süre kullanılmayan hesapları temizleyeceğiz" sözleriyle açıkladı. Musk'ın bu açıklamasına Twitter kullanıcılarının bir kısmı itiraz etti.

Bir kullanıcının, atılan tweet'lerin tarihsel değere sahip olduğunu ve hesapların tamamıyla silinmesinin etik olmadığı yorumuna Musk, "Arşivlenecekler" diye yanıt verdi.