Elon Musk Twitter'i satın almak istiyor - Son Dakika
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Elon Musk Twitter'i satın almak istiyor

14.04.2022 15:10
Elon Musk Twitter'i satın almak istiyor

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk 41 milyar dolar karşılığında Twitter'i satın almak istiyor.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk 41 milyar dolar karşılığında Twitter'i satın almak istiyor.ABD'li ünlü teknoloji milyarderi Elon Musk Twitter'i 41,4 milyar dolar karşılığında satın almak için harekete geçtiğini açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Musk, Perşembe günü yaptığı açıklamada, kısa mesaj ve paylaşım uygulaması Twitter'n tüm hisselerini satın almak için bir teklifte bulunduğunu duyurdu.

Musk halen Twitter'in yüzde dokuz hissesine sahip. Ünlü milyarder hisselerin tamamına sahip olabilmek için tüm hissedarlara hisse başına 54 dolar 20 cent teklif ettiğini dile getirdi.

Şirket hisseleri borsada Çarşamba akşamı itibarıyla 46 dolardan işlem görmüştü. Musk, Twitter'i satın aldıktan sonra şirketi borsadan geri çekeceğini de duyurdu.

50 yaşındaki Elon Musk 80 milyon civarında takipçisiyle Twitter'in en popüler kullanıcılarından biri olarak biliniyor.

Ancak Musk'ın Twitteri satın alıp alamayacağı için henüz net değil. Zira şirketin çok sayıda hissedarı bulunuyor.

Twitter'in piyasa değerinin şu anki 36 milyar dolar civarında olduğu öngörülüyor. Elekrikli otomobil üreticisi Tesla'nın yanı sıra Space X adlı uzay şirketinin de sahibi olan Elon Musk ise 260 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip.

dpa/TY,ETO

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Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Elon Musk Twitter'i satın almak istiyor - Son Dakika


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