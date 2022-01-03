Üye Girişi
Emily in Paris: Ukrayna, 'Tasvir edilen Ukraynalı kadın imajı aşağılayıcı' diyerek diziyi Netflix'e şikayet etti - Son Dakika
BBC

Emily in Paris: Ukrayna, 'Tasvir edilen Ukraynalı kadın imajı aşağılayıcı' diyerek diziyi Netflix'e şikayet etti

03.01.2022 12:35
Emily in Paris: Ukrayna, 'Tasvir edilen Ukraynalı kadın imajı aşağılayıcı' diyerek diziyi Netflix'e şikayet etti

Ukrayna Kültür Bakanı, Emily in Paris dizisindeki Ukraynalı kadın imajını Netflix'e şikayet etti.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, Emily in Paris (Emily Paris'te) dizisini, Netflix'e şikayet etti.

Oleksandr Tkachenko, dizinin son sezonunda tasvir edilen Ukraynalı kadın imajını, aşağılayıcı bulduğunu söyledi.

Tkachenko, Telegram mesajında "Ukraynalılar yurt dışında böyle mi görülüyor?" diye sordu.

Paris'te yaşayan bir Ukraynalı kadının diziye tepkisini dile getirdiği Instagram paylaşımı da 75 binden fazla beğeni aldı.

Yevheniya Havrylko paylaşımında "İkinci sezonda gösterdiğiniz Ukraynalı imajı, tam bir skandal ve utanç vesilesi" diye yazdı.

Neden tepki çekti?

Netflix dizisi, iş için Fransa'nın başkenti Paris'e giden Emily adındaki genç bir Amerikalı kadının başından geçenleri konu alıyor.

Emily'yi Lily Collins canlandırıyor.

Dizinin son sezonunda, Emily ile birlikte seyahat eden Ukraynalı Petra mağazalardan hırsızlık yapıyor.

Ukraynalı oyuncu Daria Panchenko'nun canlandırdığı Petra aynı zamanda, modadan pek anlamıyor ve sınırdışı edilmekten korkuyor.

Diziyi savunanlar da var

Ukraynalı film yapımcısı Natalka Yakymovych ise "Bir televizyon dizisinde olumsuz karakterler her şey olur da Ukraynalı olamaz mı? Tabii ki hepimiz Moskovalı olmasını isterdik ama her istediğiniz olmaz" dedi.

Emily in Paris, daha önce de eleştirilere hedef olmuştu.

Fransızları bere takan ve sürekli eşlerini aldatan kaba insanlar olarak gösteren dizinin ilk sezonu, özellikle de Fransa'da tepki toplamıştı.

Dizinin son sezonunda, Alfie adında tüm zamanını pub'larda içip, futbol seyrederek geçiren bir İngiliz karakter de var.

YORUMLAR
500

Telegram, Ukrayna, Netflix, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emily in Paris: Ukrayna, 'Tasvir edilen Ukraynalı kadın imajı aşağılayıcı' diyerek diziyi Netflix'e şikayet etti - Son Dakika Dünya

BBC

Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi         
12:23
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25

Son Dakika Haberleri
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:21 Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"
12:15 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!
12:14 Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
11:53 Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı
11:52 Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?
11:52 TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 12:44:04. #1.11#
SON DAKİKA: Emily in Paris: Ukrayna, 'Tasvir edilen Ukraynalı kadın imajı aşağılayıcı' diyerek diziyi Netflix'e şikayet etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement