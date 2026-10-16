EMSC, Kamçatka'da 6.9 büyüklüğünde deprem olduğunu, tsunami riski olmadığını açıkladı - Son Dakika
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EMSC, Kamçatka'da 6.9 büyüklüğünde deprem olduğunu, tsunami riski olmadığını açıkladı

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EMSC, Kamçatka\'da 6.9 büyüklüğünde deprem olduğunu, tsunami riski olmadığını açıkladı
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EMSC, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 130 kilometre derinlikteki sarsıntıda tsunami riski oluşmadığı belirtildi, can veya mal kaybına dair henüz bilgi verilmedi.

RUSYA'nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), merkez üssü Rusya'nın Kamçatka Yarımadası olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 130 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA
Doğal AfetlerKamçatkaDepremRusyaDünyaSon Dakika

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