En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi: Normalden 50 kat daha büyük ve tam 137 kilometre genişliğinde - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi: Normalden 50 kat daha büyük ve tam 137 kilometre genişliğinde

14.04.2022 08:13

Güneş sistemi içerisinde yer alan en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi, kuyruklu yıldız ortalamanın 50 kat üzerinde. C/2014 UN271 adındaki kuyruklu yıldızın saatte 35 bin kilometre hızla hareket ettiği tespit edildi. NASA'dan yapılan açıklamada, ilk olarak 2010'da fark edilen, Hubble Uzay Teleskobu sayesinde varlığı teyit edilen kuyruklu yıldızın genişliğinin137 kilometre olduğu belirtildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi içerisinde "şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı" keşfettiğini açıkladı NASA'dan yapılan açıklamada, ilk olarak 2010'da fark edilen, Hubble Uzay Teleskobu sayesinde varlığı teyit edilen kuyruklu yıldızın genişliğinin 137 kilometre, ağırlığının ise yaklaşık 500 trilyon ton olduğu belirtildi. Normalden 50 kat daha büyük olan kuyruklu yıldıza, onu keşfeden gök bilimciler Pedro Bernardinelli ve Gary Bernstein'a atıfla, Bernardinelli-Bernstein adı verildi.

1 MİLYON YILDIR GÜNEŞ TARAFINDAN ÇEKİLİYOR

Kuyruklu yıldızın saatte 35 bin kilometre hızla hareket ettiği ancak Dünya için bir tehlike oluşturmadığı açıklandı. Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 1 milyon yıldan daha uzun bir süredir Güneş'e doğru çekildiğini düşünüyor. Öte yandan, Bernardinelli-Bernstein, 2031 yılında Dünya'ya en yakın konumunu alacak. Ancak kuyruklu yıldız o zaman bile Dünya'dan 1,6 milyar kilometre uzaklıkta bulunacak.

KUYRUKLU YILDIZ NEDİR?

Güneş Sistemi'nin oluşumundan beri varlığını sürdüren buz dağlarına kuyruklu yıldız deniyor. Dev buz parçaları Güneş'e yaklaştıklarında üzerlerindeki buzların bir kısmı eriyor, arkalarında kuyruk olarak adlandırdığımız izler bırakıyor. Kuyruklu yıldızların yüzeylerinin altında donmuş halde bulunan maddeler genellikle karbondioksit, karbon monoksit, metan ve amonyak.

YORUMLAR
500
Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Şimdiye Kadar Görülen En Büyük Kuyruklu Yıldız Çekirdeğini Teyit Etti Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Şimdiye Kadar Görülen En Büyük Kuyruklu Yıldız Çekirdeğini Teyit Etti Uzayın Bir Yerlerinde Yaşam Mutlaka Var' Uzayın Bir Yerlerinde Yaşam Mutlaka Var'

Güneş, Uzay, NASA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi: Normalden 50 kat daha büyük ve tam 137 kilometre genişliğinde - Son Dakika

BBC

Son Dakika
08:13 En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi: Normalden 50 kat daha büyük ve tam 137 kilometre genişliğinde
08:09 14 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:07 Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü: Eski koca ve ailesi cinayetten gözaltında
08:01 Altın yeni güne düşüşle başladı! İşte 14 Nisan güncel fiyatlar
07:54 14 Nisan Perşembe günü yurtta hava nasıl olacak?
07:44 Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile arkadaşı Demet Evgar'ın karnını öpücüklere boğdu
07:41 Savaşın 50. günü: Ukrayna, Rusya'nın 510 mürettebatlı "Moskova" gemisini Neptün füzeleriyle vurdu
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 08:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi: Normalden 50 kat daha büyük ve tam 137 kilometre genişliğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement