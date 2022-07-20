Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor - Son Dakika
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Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor

20.07.2022 17:06
Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor

Endonezya'da geçmişte yaşanan piton saldırıları sonucu yaşanan insan ölümleri bölge halkını büyük bir endişeye sevk etti. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan dev pitonlar korku yaratırken, vatandaşlar da yetkilerden duruma bir çözüm bulmalarını istiyor.

Dünya genelinde birçok korkunç ölüm şekli var. Bunların arasından en ilginci ise 2018 yılında Endonezya'da yaşandı. Ancak bu ölüm şeklini hala duymayan çok sayıda insan var.

PİTONDAN ŞÜPHELENDİLER

54 yaşındaki iki çocuk annesi Wa Tiba, bahçede gezdiği sırada ortadan kayboldu. Yakınları hemen çevredekilere haber verdi. Çevredekiler, etrafta büyük bir piton gördüklerini ve bu pitonun şüpheli olabileceğini söyledi.

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7 METRELİK DEV PİTONUN İÇİNDEN ÇIKTI

7 metrelik piton yakalandıktan sonra hemen içi açıldı. Ne yazık ki şüpheler doğruydu, talihsiz kadın pitonun içerisinden çıktı. Fakat havasızlık ya da pitonun boğması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yakınları kahroldu.

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ŞİMDİ YİNE ENDİŞELENİYORLAR

Endonezyalılar ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanlarda yeniden artış olduğunu ifade ediyor. Piton yılanlarıyla sık sık karşılaşan Endonezyalılar, bu durumun yakınlarının da başına gelmemesi için yetkililerden önlem almalarını istiyor.

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