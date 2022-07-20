Dünya genelinde birçok korkunç ölüm şekli var. Bunların arasından en ilginci ise 2018 yılında Endonezya'da yaşandı. Ancak bu ölüm şeklini hala duymayan çok sayıda insan var.
54 yaşındaki iki çocuk annesi Wa Tiba, bahçede gezdiği sırada ortadan kayboldu. Yakınları hemen çevredekilere haber verdi. Çevredekiler, etrafta büyük bir piton gördüklerini ve bu pitonun şüpheli olabileceğini söyledi.
7 metrelik piton yakalandıktan sonra hemen içi açıldı. Ne yazık ki şüpheler doğruydu, talihsiz kadın pitonun içerisinden çıktı. Fakat havasızlık ya da pitonun boğması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yakınları kahroldu.
Endonezyalılar ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanlarda yeniden artış olduğunu ifade ediyor. Piton yılanlarıyla sık sık karşılaşan Endonezyalılar, bu durumun yakınlarının da başına gelmemesi için yetkililerden önlem almalarını istiyor.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor - Son Dakika