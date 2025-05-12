ENDONEZYA'nın Bengkulu eyaletinde bir teknenin batması sonucu 7 turist hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, yaptığı açıklamada olayın dün saat 16.30 sularında meydana geldiğini belirtti. Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'da Tekne Faciası: 7 Ölü - Son Dakika
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