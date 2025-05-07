Endonezya, Kalijambe köyünde yaşanan feci kaza ile sarsıldı.
Endonezya'nın Orta Java bölgesinde inşaat malzemeleri taşıyan bir kamyonun, Kalijambe köyünde seyreden minibüse çarptığı belirtildi. Polis, minibüsteki 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Ülkeyi sarsan kaza: 11 anaokulu öğretmeni hayatını kaybetti - Son Dakika
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