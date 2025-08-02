Endonezya\'da Yanardağ Patladı

ENDONEZYA'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Yanardağın püskürttüğü küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer, çevredeki turistlere bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
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