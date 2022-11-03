87 kez evlendi! Kadınların neden kendinden hoşlandığını söyleyince şaşırttı - Son Dakika
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87 kez evlendi! Kadınların neden kendinden hoşlandığını söyleyince şaşırttı

03.11.2022 09:57

Bugüne kadar 87 kez dünyaevine giren 'Playboy King' lakaplı 61 yaşındaki Endonezyalı çiftçinin son hareketi de herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. 88. kez evlenmeye hazırlanan çiftçi, kadınların kendisinden ruhsal yönünün kuvvetli olması nedeniyle hoşlandığını ifade etti.

Endonezya'da Batı Java Eyaleti Majalengka Bölgesinde yaşayan 61 yaşındaki Kaan adlı çiftçi, bugüne kadar 87 kez dünyaevine girdi. Birçok kez evlenmesi nedeniyle 'Playboy King' olarak anılmaya başlanan adam, son yaptığı hareketle de herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

88. KEZ EVLENMEYE HAZIRLANIYOR

Kaan şu sıralar 88. kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çiftçinin evlenmeye hazırlandığı kişinin 86'ncı eşi olduğunu duyanlar da ciddi bir şaşkınlık yaşadı. Kaan eski karısıyla uzun süreden bu yana ayrı olmalarına rağmen aralarındaki güçlü bağın kopmadığını dile getirdi.

"RUHSAL GÜCÜM NEDENİYLE BENDEN HOŞLANIYORLAR"

Bugüne kadar birçok kadının kendisiyle evlenmesi hakkında da konuşan Kaan, "Kadınlar ruhsal yönümün çok kuvvetli olması nedeniyle benden hoşlanıyorlar. Uzun süredir evli olmamama rağmen hala heyecanımı korumamı seviyorlar" ifadelerini kullandı.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 87 kez evlendi! Kadınların neden kendinden hoşlandığını söyleyince şaşırttı - Son Dakika


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