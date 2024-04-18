Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Dünya

Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

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Endonezya'daki Ruang Dağı, Pasifik Ateş Çemberi'nde 5 kez patladı ve 11,000'den fazla kişi evlerini terk etti. Patlama sonucu gökyüzü kızıl duman ve alevlerle kaplandı. Yetkililer, büyük patlama sonrasında yanardağın bir kısmının çökmesi ve bunun bir tsunamiyi tetikleyebileceği konusunda endişeli. Tehlike seviyeleri, büyük doğal afet korkusuyla en yüksek seviyeye çıkarıldı.

18.04.2024 15:04  Güncelleme: 16:00
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Pasifik Ateş Çemberi'ndeki bir yanardağ, 5 kez patlayarak tsunami uyarısı ve kitlesel tahliyelerin yapılmasına neden oldu. Endonezya'da bulunan Ruang Dağı'nın patlaması sonucu 11,000'den fazla kişi evlerini terk etti, dağ kızıl duman ve alevler püskürterek gökyüzünü kapladı.

KÜL VE DUMANLAR YÜKSELDİ

İnanılmaz görüntüler, 70,000 feet yükseklikte ve bir mil uzunluğundaki yanan kül ve dumanın yanardağdan nasıl yükseldiğini gösteriyor. Yetkililer, büyük patlama sonrasında yanardağın bir kısmının çökmesi ihtimali ve bunun bir tsunamiyi tetikleyebileceği konusunda endişe ediyorlar.

Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

ÇARŞAMBA GÜNÜ 4 PATLAMA DAHA YAŞANDI

Bugün yetkililer, uzak Tagulandang Adası'nın batı tarafında 25 metre yüksekliğe ulaşabilecek bir dalga olabileceği konusunda uyarıda bulundular. Tehlike seviyeleri, büyük doğal afet korkusuyla en yüksek seviyeye çıkarıldı. 725 metre yükseklikteki yanardağ ilk olarak Salı gecesi patladı ve ardından Çarşamba günü dört kez daha patlama yaşandı. Yakın bölgelerdeki insanlar, altı saatlik yolculuklarla lastik botlarla en yakın şehre tahliye edildi.

Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

1871'DEKİ PATLAMADA 400 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

1871'de Ruang Dağı'nın bir kısmı patlama sonucu denize düşmüş ve yaklaşık 400 kişinin ölümüne neden olan bir tsunami meydana gelmişti. 2018'de, Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağı da benzer bir durumda tsunamiye neden olmuş ve 430 kişi hayatını kaybetmişti.

Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

UZMANLARDAN BÖLGE HALKINA UYARI

Ruang, Pasifik Okyanusu'ndaki volkanlar ve depremlerle dolu tektonik bir kuşak olan Ateş Çemberi'nde en aktif stratovolkanlardan biridir. Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Felaket Azaltma Merkezi Başkanı Hendra Gunawan, "görsel aktivite ve sismisitenin" Salı gününden bu yana önemli ölçüde arttığı konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, bölge halkını sıcak bulut salınımı ve düşen kayalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yerel yetkililer acil durum ilan ettiler ve afet müdahaleleri önümüzdeki iki hafta boyunca devam edecek. Ruang, Sangihe adalarının en güneydeki yanardağı olup, etrafındaki 5 km genişliğindeki adada insanlar yaşamaktadır. En çok tsunamiden etkilenecek Tahulandang Adası ise bir kilometreden daha az bir mesafede bulunuyor.

Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

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Son Dakika Dünya Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanardağ art arda 5 kez patladı! 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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