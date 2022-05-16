Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı - Son Dakika
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Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı

16.05.2022 16:16

Endonezya'nın Sulawesi şehrinde bulunan Ladongi nehrinde balık avlamaya giden bir adam nehirden fırlayan timsah tarafından saldırıya uğradı. Balıkçıyı ikiye bölen timsah ardından ağır ağır uzaklaşarak gözden kayboldu.

Endonezya'nın Sulawesi şehrinde bulunan Ladongi nehrinde meydana gelen korkunç olaya göre nehirde balık avlayan 60 yaşındaki Wacalling, nehirden bir anda fırlayan timsahın hedefi oldu.

Nehirden aniden fırlayan timsah, balıkçıyı ikiye böldü! Ağzındaki kemiklerle ağır ağır uzaklaştı

DEHŞET İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Timsahın Wacalling'i içeri çektiği, çevredekiler tarafından fark edildi. Fakat hiç kimse, yaşlı adamı kurtarmaya cesaret edemedi. Hırçın timsah ise saniyeler içerisinde yaşlı adamı iki parçaya böldü.

Nehirden aniden fırlayan timsah, balıkçıyı ikiye böldü! Ağzındaki kemiklerle ağır ağır uzaklaştı

KEMİKLERLE UZAKLAŞTI

Hırçın timsah, yaşlı adamı öldürdükten sonra ağzında kalan kemik parçalarıyla ağır ağır bölgeden uzaklaştı. Etrafta bu anlara şahit olanların ise adeta kanı dondu.

Nehirden aniden fırlayan timsah, balıkçıyı ikiye böldü! Ağzındaki kemiklerle ağır ağır uzaklaştı

CESET PARÇALARI GÜNLER SONRA BULUNDU

Bölgedekilerin ihbarı üzerine nehre gelen arana kurtarma ekipleri, başlattıkları çalışmalardan tam 2 gün sonra talihsiz adamın kalıntılarına ulaşabildi.

Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
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SON DAKİKA: Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı - Son Dakika
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