Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı - Son Dakika

Endonezya'nın Sulawesi şehrinde bulunan Ladongi nehrinde meydana gelen korkunç olaya göre nehirde balık avlayan 60 yaşındaki Wacalling, nehirden bir anda fırlayan timsahın hedefi oldu.

DEHŞET İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Timsahın Wacalling'i içeri çektiği, çevredekiler tarafından fark edildi. Fakat hiç kimse, yaşlı adamı kurtarmaya cesaret edemedi. Hırçın timsah ise saniyeler içerisinde yaşlı adamı iki parçaya böldü.

KEMİKLERLE UZAKLAŞTI

Hırçın timsah, yaşlı adamı öldürdükten sonra ağzında kalan kemik parçalarıyla ağır ağır bölgeden uzaklaştı. Etrafta bu anlara şahit olanların ise adeta kanı dondu.

CESET PARÇALARI GÜNLER SONRA BULUNDU

Bölgedekilerin ihbarı üzerine nehre gelen arana kurtarma ekipleri, başlattıkları çalışmalardan tam 2 gün sonra talihsiz adamın kalıntılarına ulaşabildi.