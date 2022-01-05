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Enerji krizindeki Kosova kripto para madenciliğini yasakladı - Son Dakika
BBC

Enerji krizindeki Kosova kripto para madenciliğini yasakladı

05.01.2022 17:54
Enerji krizindeki Kosova kripto para madenciliğini yasakladı

Enerji sıkıntısı nedeniyle elektrik kesintileri uygulamaya başlayan Kosova'da hükümet ülkede yaygın olarak yapılan kripto para madenciliğini enerji tasarrufu önlemleri kapsamında yasakladı.

Küresel fiyatlardaki hızlı yükseliş nedeniyle enerji krizine giren ve elektrik kesintileri yaşanan Kosova'da hükümet elektrik tüketimini kısmak amacıyla kripto para madenciliğini yasakladı.

Yetkililer güvenlik güçlerinin kripto para madenciliğinin kaynaklarını tespit edip durduracağını söylüyor.

Çok güçlü ve büyük bilgisayarlarla yapılabilen kripto para madenciliğinde büyük miktarda enerji kullanmak gerekiyor.

Avrupa ülkelerinin tümünde enerji fiyatları yükselirken Kosova'da elektrik sıkıntısı yüzünden dönüşümlü kesintiler uygulanıyor.

Ülkenin kömürle çalışan en büyük enerji santrali geçen ay teknik bir sorun yüzünden kapanınca hükümet yüksek fiyattan elektrik satın almak zorunda kalmıştı.

Aralık ayında ilan edilen 60 günlük bir olağanüstü hal ile hükümete hem enerji ithalatına daha fazla bütçe ayırma hem de enerji kullanımını kısıtlayıcı önlemler alma yetkisi verildi.

Elektrik kesintileri kitlesel gösterilere ve Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli'nin istifası taleplerine yol açtı.

Avrupa'da enerji neden hızla pahalandı?

Avrupa'da enerji fiyatlarının yükselmesinin, Rusya'nın arzının düşmesi ve Covid salgınından sonra ayağa kalkmaya çalışan ekonomilerin doğal gaz talebinin artmasına kadar çok çeşitli sebepleri var.

Avrupa doğal gazının üçte birini sağlayan Rusya ile yaşanan jeo-politik gerilimler de fiyat artışlarında etkili oldu.

Rusya, Avrupa'dan gelen, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarla ilgili gerginlikler tırmanırken batıya gaz akışını sınırladığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Enerji krizinin derinleşmesi Kosova'yı diğer bir çok ülkeden daha fazla etkiledi.

Neden kripto madencilik yasaklanıyor?

Geçen ay yetkililer Kosova'nın enerji tüketiminin yüzde 40'ını dışardan aldığını açıkladılar.

Salı günü Ekonomi Bakanı Rizvanolli, hükümetin küresel enerji krizinin etkilerini yumuşatmaya yönelik bir önlem olarak kripto para madenciliğini yasaklamaya karar verdiğini açıkladı.

Bitcoin gibi kripto paraların madenciliğini yapabilmek için genellikle özel olarak ayarlanmış bilgisayarlardan oluşan bir ağ kurmak ve bunu internet üzerinden kripto para ağlarına bağlamak gerekiyor.

Herhangi bir kripto para ağındaki işlemleri doğrulayabilecek bilgisayar gücü sunduğunuzda, karşılığında üretilen kripto paradan pay alıyorsunuz. Bu, çok büyük karlar elde etme potansiyeli olan bir alan.

Ne var ki, bunu yapabilmek için çok güçlü bilgisayar ağlarına, ve bunları çalıştırabilmek için de çok büyük miktarlarda elektriğe ihtiyaç var.

Yakın zamana kadar Kosova Avrupa'da elektriğin en ucuz olduğu ülke olmakla övünüyordu. Bu da Kosovalı bir çok gencin kripto para madenciliğine soyunmasında rol oynamıştı.

Kripto para madenciliği özellikle de Kosova'nın kuzeyinde, bölgenin bağımsız bir devlet olduğunu kabul etmeyen ve elektrik faturalarını ödemeyi de reddeden Sırp toplumunun yaşadığı bölgelerde çok yaygın.

Bu faaliyetin çevreye olumsuz etkisi konusunda duyulan kaygılar nedeniyle Çin ve İran gibi bazı ülkeler kripto para madenciliğine karşı düzenlemeler çıkarıp önlemler almıştı.

Geçen yıl İran kripto para madenciliğini dört aylığına yasaklarken bu faaliyetin ulusal elektrik şebekesinden her gün 2 gigawatttan fazla enerji çektiğini açıklamıştı.

Enerji krizindeki Kosova kripto para madenciliğini yasakladı
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Togo Cumhuriyeti, Kosova, Enerji, Kripto, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Enerji krizindeki Kosova kripto para madenciliğini yasakladı - Son Dakika Dünya

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