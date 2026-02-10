Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı - Son Dakika
Dünya

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
10.02.2026 16:14
ABD'de kamuoyuna açıklanan sansürsüz Jeffrey Epstein dosyaları, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Belgelerde, Epstein'ın sadece dokuz yaşında bir çocuğu istismar ettiği ve hâlen görevde olan üst düzey bir yabancı devlet yetkilisiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

ABD'de kamuoyuna açıklanan sansürsüz Jeffrey Epstein dosyaları, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Belgelerde, Epstein'ın sadece dokuz yaşında bir çocuğu istismar ettiği ve hâlen görevde olan üst düzey bir yabancı devlet yetkilisiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

ABD Kongresi üyeleri tarafından incelenen dosyalar, yıllardır konuşulan Epstein skandalının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu gözler önüne serdi. Bazı milletvekilleri, ABD Adalet Bakanlığı'nı (DOJ) gerçekleri gizlemekle suçladı.

Kimlikleri gizlenen güçlü isimler

Kongre üyeleri Thomas Massie ve Ro Khanna, dosyalarda en az altı güçlü erkeğin kimliğinin bilinçli şekilde gizlendiğini açıkladı. Bu kişiler arasında üst düzey bir yabancı siyasetçinin de bulunduğu iddia ediliyor.

Massie, belgelerde adı geçen kişilerden birinin "yabancı bir ülkede çok üst bir devlet görevinde" olduğunu söyledi. Buna rağmen bu kişinin adı, fotoğrafı ve tüm bilgileri dosyalarda karartılmış durumda.

Milletvekilleri, bu isimlerin neden korunduğuna dair hiçbir mantıklı açıklama olmadığını vurguluyor.

En sarsıcı detay: 9 yaşında bir çocuk

Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Raskin, dosyalarda daha önce hiç bilinmeyen yeni mağdurların bulunduğunu açıkladı. Bunlardan biri, kamuoyunu derinden sarsan şekilde, sadece 9 yaşındaydı.

Raskin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dosyalarda 15 yaşında, 14 yaşında, 10 yaşında çocuklar var. Bugün dokuz yaşında bir çocuktan bahsedildiğini gördüm. Bu gerçekten korkunç ve kabul edilemez."

Adalet Bakanlığı'na "örtbas" suçlaması

Massie'nin paylaştığı belgelerden birinde 18 farklı isim tamamen karartılmıştı. Bu isimlerin bir kısmı "1970'ten önce doğmuş erkekler" şeklinde tanımlanıyordu.

Bir başka belgede ise, kimliği gizlenen kişinin çok tanınmış, emekli bir CEO olduğu belirtiliyor. Massie, "Adalet Bakanlığı bu ismi açıklamak zorunda" diyerek tepki gösterdi.

Raskin ise, Epstein'a yardım eden ve onunla iş birliği yapan birçok kişinin adının hiçbir gerekçe olmadan silindiğini söyledi.

Ghislaine Maxwell suskunluğunu korudu

Epstein'ın en yakın isimlerinden biri olan Ghislaine Maxwell, Kongre'de ifade vermeye çağrıldı. Ancak Maxwell, avukatlarının tavsiyesi üzerine hiçbir soruya yanıt vermedi.

Teksas'ta 20 yıl hapis cezası çeken Maxwell, ABD Anayasası'ndaki "susma hakkını" kullanarak Epstein'la olan ilişkisi hakkında konuşmaktan kaçındı.

Görüntülerde Maxwell'in, "Sorulara cevap vermek isterdim ama avukatlarımın tavsiyesiyle reddediyorum" dediği duyuldu.

Şok mesaj: "İşkence videosunu sevdim"

Sansürü kaldırılan belgelerden birinde, kimliği daha önce gizlenen bir kişinin Epstein'a gönderdiği mesaj dikkat çekti:

"Neredesin? İyi misin? İşkence videosunu çok sevdim."

ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, bu mesajı gönderen kişinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş insanı Sultan Ahmed Bin Sulayem olduğunu ima etti. Bin Sulayem'in adı dosyalarda daha önce de geçiyordu.

Epstein'ın "eş suçluları" listesi genişliyor

Yeni açıklanan belgelerde, ABD'li milyarder Les Wexner, Epstein'ın "eş suçlularından biri" olarak listelendi. Belgelerde ayrıca Ghislaine Maxwell, Fransız model ajansı sahibi Jean-Luc Brunel ve Epstein'ın uzun yıllar asistanlığını yapan Lesley Groff da yer alıyor.

Buckingham Sarayı'ndan dikkat çeken açıklama

Skandalın İngiltere ayağında ise Buckingham Sarayı sessizliğini bozdu. Saray, Kral Charles'ın, kardeşi Prens Andrew'un adının Epstein dosyalarında geçmesinden dolayı derin endişe duyduğunu açıkladı.

Saraydan yapılan açıklamada, Kral'ın olası bir soruşturmada polisle tam iş birliği yapılmasını desteklediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, tüm istismar mağdurlarına duyulan üzüntü ve dayanışma bir kez daha vurgulandı.

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı

24 saat son dakika haber yayını
