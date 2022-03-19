Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti - Son Dakika
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Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti

19.03.2022 11:47
Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti

Demokrat Partili eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Cumhuriyetçi Partili eski ABD Başkanı George W. Bush, dün Chicago'daki bir Ukrayna kilisesini ziyaret etti.

Demokrat Partili eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Cumhuriyetçi Partili eski ABD Başkanı George W. Bush, dün Chicago'daki bir Ukrayna kilisesini ziyaret etti. İki başkan ziyaret sırasında kiliseye birer demet ay çiçeği bıraktı.

İki eski ABD Başkanı, Chicago kentindeki Saints Volodymyr ve Olha Ukrayna Katolik Kilisesi'ni ziyaret ederek kiliseye Ukrayna'nın ulusal çiçeği olan ayçiçeği buketleri koydu. Clinton ve Bush ziyaretle ilgili "Amerika, özgürlük ve baskıya karşı mücadelesinde Ukrayna halkıyla birlikte duruyor" mesajını paylaştı.

Ukrayna kökenli vatandaşların çoğunlukta yaşadığı kentlerden biri ve Kiev'in kardeş kenti olan Chicago'daki kiliseden yapılan açıklamada " Amerika Birleşik Devletleri'nin iki eski başkanı, Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Katedralimize geldi. Teşekkürler Sayın Başkan Bush ve Sayın Başkan Clinton" ifadeleri yer aldı.

Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti
Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti
Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti
Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti - Son Dakika


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