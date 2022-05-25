Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı

25.05.2022 16:20

Pakistan'ın eski lideri Imran Han, halka sokağa çıkarak protesto yapma çağrısında bulundu. Protestoda bulunan Tehreek-i Insaf partisi destekçilerine polisten sert müdahalede geldi. Çıkan olaylarda onlarca insan gözaltına alındı.

Pakistan'ın Lahor kentinde eski Başbakan Imran Khan'ın çağrısı sonrasında partisi Tehreek-i Insaf destekçileri sokağa döküldü.

Pakistan sokakları karıştı

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

Polis, "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında araçlarla başkent İslamabad'a ulaşmak isteyen protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eski Başbakan Khan tarafından yapılan protesto çağrısı sonrasında sokaklara inen protestocuların başında eski federal bakan Hammad Azhar da yer aldı.

Pakistan sokakları karıştı

"PAKİSTAN İÇİN BELİRLEYİCİ BİR AN"

Lahor'un Batti Chowk ve birçok bölgesinde konuşlanan polisler çatışmalar esnasında, aralarında yerel parti lideri Zubair Niazi'nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Khan protesto ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu, Pakistan için belirleyici bir an" dedi.

Pakistan sokakları karıştı
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Kaynak: İHA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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