Eski gelinini görevden alabilir! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi - Son Dakika
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Eski gelinini görevden alabilir! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi

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Eski gelinini görevden alabilir! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
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ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları tartışma yarattı. Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısı olan Guilfoyle'un, Senato onay sürecinde bir bağışçıdan 100 bin dolar istediği öne sürüldü. Guilfoyle'un avukatı iddiaları reddederken Başkan Donald Trump, konuyla ilgili "Yazık olmuş" demekle yetindi. Başkan Yardımcısı JD Vance ise olası usulsüzlüklerin sonuçları olacağını vurguladı.

ABD, Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısı ve ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkındaki ağır yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Senato onayı öncesinde imkan ve yetkililere erişim sağlama karşılığında para istediği ve lüks hediyeler kabul ettiği iddia edilen Guilfoyle'un görevden alınması gündemde.

Skandalın, tam da Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Atina ziyareti sırasında patlak vermesi Beyaz Saray yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı.

Eski gelinini görevden alabilir! Trump,

100 BİN DOLARLIK KREDİ KART BORCU İDDİASI

Eski bir Trump bağışçısı olan Eric Deters, Guilfoyle’un Senato onay sürecindeyken kendisine mesaj atarak American Express kart borcunu kapatması için 100 bin dolar istediğini öne sürdü. Deters, nakdi bulunmadığı için bu parayı göndermediğini söylerken, Guilfoyle’un avukatı mesaj iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Eski gelinini görevden alabilir! Trump,

TRUMP SESSİZLİĞİNİ BOZDU: YAZIK OLMUŞ

İddialara ilişkin soru sorulan ABD Başkanı Donald Trump, eski gelinini savunmaktan kaçındı. Olaydan yeni haberdar olduğunu belirten Trump, "Bunu henüz duydum. Yazık olmuş. Çok fazla bir şey bilmiyorum ama kendisi her zaman çok nazikti" demekle yetindi.

Yakın çevresi, Trump'ın kendi adını kullanarak kişisel çıkar sağlanmasından son derece rahatsız olduğunu ve Guilfoyle'un görevine son vermesinin an meselesi olduğunu belirtiyor.

BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: SONUÇLARINA KATLANMALIDIR

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Başkan Yardımcısı JD Vance ise nüfuz ticaretine müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin bir hükümet yetkilisine erişim satmasından hoşlanmam. Gerçeklerin ne olduğunu göreceğiz. Eğer ortada kötü bir şey varsa, sorumlular bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır."

Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpYunanistanDünyaSon Dakika

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