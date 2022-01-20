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Eski Papa 16. Benediktus Almanya'da çocuk istismarına göz yummukla suçlandı - Son Dakika
BBC

Eski Papa 16. Benediktus Almanya'da çocuk istismarına göz yummukla suçlandı

20.01.2022 16:09
Eski Papa 16. Benediktus Almanya'da çocuk istismarına göz yummukla suçlandı

Eski Papa 16. Benediktus, Almanya'da bir hukuk şirketinin hazırladığı raporda, çocuk istismarına göz yummakla suçlandı.

Eski Papa 16. Benediktus, Almanya'da bir hukuk şirketinin hazırladığı raporda, çocuk istismarına göz yummakla suçlandı. Papa 16. Benediktus'un, Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı sırada 4 çocuk istismarı vakasını bildiği halde hiçbir şey yapmadığı iddia edildi.

Papa olmadan önceki adıyla Jozef Ratzinger, 1977-1982 yılları arasında Münih Başpiskoposu olarak görev yapmıştı. Kendisi bu suçlamaları reddediyor.

Ancak Katolik Kilisesi'nin isteği üzerine geçmişte kilisedeki istismar vakalarını araştıran Alman hukuk şirketi Westpfahl Spilker Wastl, eski Papa'ya suçlamalar yöneltti.

Hukuk firmasının raporunda, Papa'nın piskoposluk döneminde istismar olaylarının sürdüğü ve zanlıların kilisedeki görevlerine devam ettiği öne sürüldü.

Halen 94 yaşında olan Benediktus, 2013 yılında 600'dan fazla bir süredir istifa eden ilk Papa oldu. O zamandan bu yana Vatikan'da sakin bir hayat sürüyor.

Raporu açıklayan hukukçu Martin Pusch, "Bu olaylardan ikisi kendi görev süresinde içinde olmuş ve devlet tarafından onaylanmış" dedi.

Pusch, her iki vakada da suçlananların kilisedeki görevlerine devam ettiklerini bildirdi.

Eski papanın hukuk firmasının sorularına sayfalarca yanıt yazdığı ve soruşturmayı desteklediğini ifade ettiği, ancak istismar suçlamaları hakkında bilgisi olduğunu ve harekete geçmediğini reddettiği bildiriliyor.

Ancak raporda, Papa'nın konunun tartışıldığı bir toplantıda bulunduğuna kuvvetle işaret eden tutanaklar yer alıyor.

Almanya'da daha önce yayımlanan bir başka raporda, ülkede 1946-2014 yılları arasında 3600'dan fazla kişinin din adamlarının tacizine uğradığı belirtilmişti.

Kurbanların çoğu küçük yaştaydı ve kilisede rahiplere yardım eden erkek çocuklardan oluşuyordu.

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Katolik Kilisesi, Almanya, Hukuk, Papa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Papa 16. Benediktus Almanya'da çocuk istismarına göz yummukla suçlandı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Eski Papa 16. Benediktus Almanya'da çocuk istismarına göz yummukla suçlandı - Son Dakika
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