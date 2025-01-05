Eski Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis Hayatını Kaybetti

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YUNANİSTAN'ın eski başbakanlarından Kostas Simitis, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yunanistan'daki Korinthos Hastanesi'nden yapılan açıklamada, eski Başbakan Kostas Simitis'in bu sabah ambulansla hastaneye getirildiği ancak hayatını kaybetmiş olduğu belirtildi. Simitis'in Noel tatili için Korinthos'daki yazlığında olduğu ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı kaydedildi.

MİÇOTAKİS'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kendi partisi Yeni Demokrasi'nin en büyük rakibi olmuş Panhelenik Sosyalist Hareket'e (PASOK) hizmet etmiş Simitis'in ölümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülkeye önemli adımlarda eşlik eden değerli ve kibar siyasi rakip Kostas Simitis'i üzüntü ve saygı ile uğurluyorum" ifadesini kullandı.

Miçotakis, Kostas Simitis'in Yunanistan'da 1967-1974 döneminde hakim olan cunta rejimine karşı verdiği mücadelenin altını çizerek, Simitis'in daha sonra PASOK'ta kurucu üye ve parti lideri olarak üstlendiği liderlik rollerini de anımsattı.

Başbakan Miçotakis, Simitis'in eşi Dafni Simitis ve çocuklarına başsağlığı diledi.