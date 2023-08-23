Eskişehir'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

Eskişehir'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor

Eskişehir\'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor
Son Güncelleme: 23.08.2023 16:32

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının söndürülmesi için 200'den fazla personel, 14 arazöz, 5 su tankeri, itfaiye ekipleri ve helikopterler görevlendirildi. Vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle yangına destek veriyor.

Eskişehir'de çıkan orman yangınına havadan müdahale devam ediyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında kalan ormanlık bölgede bugün öğle 12.50 sularında yangın çıktı. Yangına müdahale edilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye müdahale için 200'ün üzerinde personel ile birlikte 14 arazöz, 5 su tankeri, belediye itfaiyeleri, maden itfaiyeleri ve su tankerleri, 3 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ayrıca çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar da traktörleri, su tankerleri ve insan gücüyle yangının söndürülmesine destek veriyor.

Yangının söndürülmesine destek vermesi amacıyla bölgeye var olanlara ilave olarak 2 adet yangın söndürme helikopterinin ve 1 adet yangın söndürme uçağının da sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Seyitgazi, Eskişehir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eskişehir'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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