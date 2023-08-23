Eskişehir\'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına havadan müdahale devam ediyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında kalan ormanlık bölgede bugün öğle 12.50 sularında yangın çıktı. Yangına müdahale edilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye müdahale için 200'ün üzerinde personel ile birlikte 14 arazöz, 5 su tankeri, belediye itfaiyeleri, maden itfaiyeleri ve su tankerleri, 3 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ayrıca çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar da traktörleri, su tankerleri ve insan gücüyle yangının söndürülmesine destek veriyor.

Yangının söndürülmesine destek vermesi amacıyla bölgeye var olanlara ilave olarak 2 adet yangın söndürme helikopterinin ve 1 adet yangın söndürme uçağının da sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR