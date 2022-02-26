Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı - Son Dakika
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Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

26.02.2022 20:03
Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Estonya Devlet Başkanı Alar Karis'in de katılımıyla Estonya'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek veren gösteri yaptı.

Estonya Devlet Başkanı Alar Karis'in de katılımıyla Estonya'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek veren gösteri yaptı. Karis "Estonya ve Ukrayna tarihin aynı tarafındadır" dedi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de bugün Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ve binlerce Estonyalı, Ukrayna'ya destek amaçlı gösteri yaptı. Karis "Bugün Ukrayna'yı desteklemek için Tallinn'de düzenlenen büyük toplantıda, Salı günü Kiev'de Zelenski tarafından bana verilen güzel hediyeyi giydim. Bu Rusya'nın savaşı değil, bu Putin'in savaşıdır. Avrupa'nın kalbinde" dedi.

ESTONYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK GÖSTERİUkrayna Devlet Başkanı Zelenski ise "Estonya'nın modern tarihindeki en büyük gösteri Ukrayna'yı desteklemek için gerçekleşti. Estonya halkına ve Alar Karis'e bu zor zamanlarda dayanışmaları için minnettarım. Sayın Başkan, bizim vyshyvanka'mız size çok yakışıyor" dedi. Vyshyvanka, Ukrayna kültürüne ait ulusal işlemeli bir gömlek olarak biliniyor.

Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı
Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı
Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı
Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı - Son Dakika
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