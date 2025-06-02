Etna Yanardağı Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Etna Yanardağı Patladı

Etna Yanardağı Patladı
02.06.2025 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Etna Yanardağı'nda büyük patlamalar yaşandı, kül ve duman bulutları bölgeyi sardı.

İtalya'daki Etna Yanardağı patladı, yanardağdan büyük kül ve duman bulutları yükseldi.

Pazartesi sabahı Sicilya adasından paylaşılan görüntülerde yanardağdan volkan püskürdüğü görülüyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne (INGV) bağlı Etna Gözlemevi, 2 Haziran sabahının erken saatlerinde "şiddeti giderek artan" bir dizi patlama kaydedildiğini bildirdi.

Patlamanın tam boyutu henüz bilinmiyor ve adanın havaalanlarındaki uçuşlarda herhangi bir aksaklık bildirilmemesi nedeniyle minimum düzeyde olduğu tahmin ediliyor.

Etna Yanardağı dünyanın en aktif yanardağlarından biri ve sık sık harekete geçiyor. Patlamalar nadiren önemli hasara veya yaralanmaya neden oluyor.

Etna Gözlemevi'ne göre, zemin hareketleri son patlamanın yanardağın güneydoğu ucunda gerçekleştiğini gösteriyor. Tahminlere göre 200 metre genişliğindeki bir menfezin tespit edildiği yere yakın olabilir.

Pazartesi günü boyunca paylaşılan görüntülerde, piroklastik akış olarak bilinen, hızla hareket eden kül, gaz ve kaya karışımının bölgeden çıkıp yanardağın yamacından aşağı doğru hareket ettiği görülüyor.

Patlamayı izleyen jeologlar, yanardağın kraterinin bir kısmının çökmüş olabileceğini ve bunun yamaçlarından aşağı taşınan malzeme olabileceğini söyledi.

Piroklastik akıntı çevre için çok tehlikeli olabilir, ancak acil bir tehdit belirtisi yok.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, son güncellemesinde volkanik malzemenin zirveye yaklaşım noktasındaki Aslan Vadisi'ni geçmediğini belirtti. Burası turist ziyaretlerinin son bulduğu noktayı da ifade ediyor.

Enstitü, yanardağın aktivitesinde ilk olarak yerel saatle 00:39'da değişiklik kaydedildiğini, ardından devam eden bir "Stromboli" patlaması olduğunu açıkladı.

Stromboli patlamalarının boyutları farklılık gösterebiliyor ancak genellikle volkan içindeki magma odasında gaz bulunması nedeniyle oluşan aralıklı patlamaları ifade ediyor.

Gaz kabarcıkları yüzeye ulaştığında aniden patlayabiliyor ve malzemeyi havaya fırlatabiliyor. Bu süreç, gazlı bir içecekten gazın çıkmasından çok da farklı değil.

Bu tür patlamalar özellikle yakındaki uçaklar için tehlikeli olabilir.

Pazartesi günü erken saatlerde kırmızı alarm verildiği ve yakındaki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti ancak daha sonra bu alarmın derecesi düşürüldü.

Etna Yanardağı'nın son kayda değer patlaması Şubat ayında gerçekleşmiş ve kül bulutları nedeniyle adanın Catania Havaalanı'nda onlarca uçuşun aksamasına neden olmuştu.

Turistlere ayrıca yanardağın lav akıntılarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: BBC

Etna Yanardağı, Hava Durumu, Güvenlik, Sicilya, turist, İtalya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Etna Yanardağı Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi Tekini 6 bin 500 liraya satıyor Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
Boşanma aşamasındaki Cardi B’den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Çiçek açan Tülüşah’ı koparmanın cezası 557 bin TL Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Yeşil Vatan’ vurgusu: 5 karar aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
İş hanında mide bulandıran görüntü Kamera açısını değiştirdi ama... İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı

09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
04:44
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı
Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
15:07
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:04
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
14:55
İzmir’deki grev krizinde kim haklı
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
14:51
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
14:43
Olaylı maça devlet el koydu
Olaylı maça devlet el koydu
14:36
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 10:09:50. #7.13#
SON DAKİKA: Etna Yanardağı Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.