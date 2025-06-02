İtalya'daki Etna Yanardağı patladı, yanardağdan büyük kül ve duman bulutları yükseldi.

Pazartesi sabahı Sicilya adasından paylaşılan görüntülerde yanardağdan volkan püskürdüğü görülüyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne (INGV) bağlı Etna Gözlemevi, 2 Haziran sabahının erken saatlerinde "şiddeti giderek artan" bir dizi patlama kaydedildiğini bildirdi.

Patlamanın tam boyutu henüz bilinmiyor ve adanın havaalanlarındaki uçuşlarda herhangi bir aksaklık bildirilmemesi nedeniyle minimum düzeyde olduğu tahmin ediliyor.

Etna Yanardağı dünyanın en aktif yanardağlarından biri ve sık sık harekete geçiyor. Patlamalar nadiren önemli hasara veya yaralanmaya neden oluyor.

Etna Gözlemevi'ne göre, zemin hareketleri son patlamanın yanardağın güneydoğu ucunda gerçekleştiğini gösteriyor. Tahminlere göre 200 metre genişliğindeki bir menfezin tespit edildiği yere yakın olabilir.

Pazartesi günü boyunca paylaşılan görüntülerde, piroklastik akış olarak bilinen, hızla hareket eden kül, gaz ve kaya karışımının bölgeden çıkıp yanardağın yamacından aşağı doğru hareket ettiği görülüyor.

Patlamayı izleyen jeologlar, yanardağın kraterinin bir kısmının çökmüş olabileceğini ve bunun yamaçlarından aşağı taşınan malzeme olabileceğini söyledi.

Piroklastik akıntı çevre için çok tehlikeli olabilir, ancak acil bir tehdit belirtisi yok.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, son güncellemesinde volkanik malzemenin zirveye yaklaşım noktasındaki Aslan Vadisi'ni geçmediğini belirtti. Burası turist ziyaretlerinin son bulduğu noktayı da ifade ediyor.

Enstitü, yanardağın aktivitesinde ilk olarak yerel saatle 00:39'da değişiklik kaydedildiğini, ardından devam eden bir "Stromboli" patlaması olduğunu açıkladı.

Stromboli patlamalarının boyutları farklılık gösterebiliyor ancak genellikle volkan içindeki magma odasında gaz bulunması nedeniyle oluşan aralıklı patlamaları ifade ediyor.

Gaz kabarcıkları yüzeye ulaştığında aniden patlayabiliyor ve malzemeyi havaya fırlatabiliyor. Bu süreç, gazlı bir içecekten gazın çıkmasından çok da farklı değil.

Bu tür patlamalar özellikle yakındaki uçaklar için tehlikeli olabilir.

Pazartesi günü erken saatlerde kırmızı alarm verildiği ve yakındaki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti ancak daha sonra bu alarmın derecesi düşürüldü.

Etna Yanardağı'nın son kayda değer patlaması Şubat ayında gerçekleşmiş ve kül bulutları nedeniyle adanın Catania Havaalanı'nda onlarca uçuşun aksamasına neden olmuştu.

Turistlere ayrıca yanardağın lav akıntılarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.