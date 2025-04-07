Fenerbahçe Münih'te Fenerium Stant Açacak

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Fenerbahçe Beko, 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Almanya'nın Münih kentinde FC Bayern München Basket takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürün markası Fenerium, Münih'teki SAP Garden'da açılacak özel stantta taraftarla buluşacak.

Fenerbahçe Beko, 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Almanya'nın Münih kentinde FC Bayern München Basket takımıyla karşı karşıya gelecek. EuroLeague tarihinde ilk kez bir Türk spor kulübünün resmi lisanslı ürünleri, bir deplasman karşılaşmasında satışa sunulacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürün markası Fenerium, Münih'teki SAP Garden'da açılacak özel stantta taraftarla buluşacak.

Fenerbahçe taraftarları, FC Bayern München'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan SAP Garden'da, Fenerium ürünlerine doğrudan ulaşma imkanı bulacak. Organizasyona, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Rıfat Perahya ve Sertaç Komsuoğlu ile Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel destek verdi. Proje, Landshut ve Augsburg Fenerbahçeliler Dernekleri'nin katkılarıyla hayata geçirildi.

Landshut Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Turgut Kayhan Özdemir ve Asbaşkanı Uğur Şairoğlu, projenin fikir aşamasından uygulamaya geçişine kadar büyük özveri gösterdi. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki Fenerbahçeliler için bu proje yalnızca bir satış organizasyonu değil, kulübümüze olan bağlılığımızın bir nişanesi ve Fenerbahçe ruhunu yaşatma çabamızın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarına ulaşma vizyonunun bir yansıması olan bu proje, kulübün Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. SAP Garden'da kurulacak Fenerium standı sayesinde taraftarlar, takımlarını yalnızca tribünlerde değil, gündelik yaşamlarında da destekleme fırsatı bulacak.