Doha'da gündem ateşkes! Bakan Fidan, Hamas yetkilileri ile görüştü - Son Dakika
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Dünya

Doha'da gündem ateşkes! Bakan Fidan, Hamas yetkilileri ile görüştü

Doha\'da gündem ateşkes! Bakan Fidan, Hamas yetkilileri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle Doha'da görüştü. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

27.04.2025 17:49
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Doha'da görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bugün Doha'da görüştü. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Hamas tarafı, kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirtti. Son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktardı.

Bakan Fidan, Gazze'de barışın tesisi için Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çalışmalarına ve ikili düzeydeki çabalarına devam ettiğini söyledi.

Görüşmede, Gazze'deki insani durumun da ele alındığı kaydedildi. İsrail'in yardımların bölgeye girişini yaklaşık iki aydır engellemesi neticesinde Gazze'de ortaya çıkan insani felakete acil bir çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

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Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doha'da gündem ateşkes! Bakan Fidan, Hamas yetkilileri ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    DEVLETIN MUHATABI DEVLETTIR, FİLİSTİN DEVLET BASKANININ DAHI KOPEKLER BIRAKIN REHINELERI DEDIGI HAMASLA GÖRÜŞEREK NE ELDE ETTINIZ , BIRAKIN BU HAMAS DENEN NE OLDUGU BELIRSIZLERI, YAHUT SUNU SOYLEYIN KARDESIM 250 KISI REHIN ALDINIZ 60 BIN KISININ OLUMUNE SEBEB OLDUNUZ 2 MİLYON INSANI EVSIZ BIRAKTIRDINIZ DEYIN 1 8 Yanıtla
  • barış özcan:
    İnşallah çözüm bulunur, zira dayanacak güçleri kalmadı. Su yok, yemek yok,ilaç yok, yatacak yer yok, üst baş yok, yokta yok. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. 2 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    güzel piari olan adam ama bir başarı görmedik anca şişirme yıllardır 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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