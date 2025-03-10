Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte\'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek

Manila Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan üst düzey Filipin Ulusal Polisi (PNP) yetkilisi, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi Hong Kong dönüşünde gözaltına almak için en az 7 bin polisin görevlendirileceğini söyledi.

BAŞKANLIK SARAYI, KIRMIZI BÜLTENİ YALANLADI

Güvenlik güçlerinin, Duterte'yi yakalamak için başkent Manila'daki Ninoy Aquino Havaalanı başta olmak üzere farklı ulaşım noktalarına gönderildiği bildirildi. Öte yandan Başkanlık Sarayı, Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı yönünde bilgi elde etmediklerini duyurdu.

DUTERTE, İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞINI AÇIKLADI

Filipinler'de 12 Mayıs'ta yapılacak ara seçimler öncesinde Duterte, ülkenin mevcut Başkan Yardımcısı ve kızı olan Sara Duterte ile birlikte Hong Kong'un Wan Chai ilçesini ziyaret etti. Burada konuşma yapan eski Başkan Duterte, 2016'da başlatılan ve 6 bini aşkın kişinin öldüğü belirtilen "uyuşturucuyla savaş" operasyonları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kendisi için tutuklama emri çıkarması halinde hapse gitmeye hazır olduğunu yineledi.

UCM VE FİLİPİNLER'İN "UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ" OPERASYONLARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti. Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı. Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti. UCM, 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.