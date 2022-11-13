Filistin'de öldürülen köpek başına para ödülü koyan belediye başkanı şaka yaptığını iddia etti - Son Dakika
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Filistin'de öldürülen köpek başına para ödülü koyan belediye başkanı şaka yaptığını iddia etti

13.11.2022 20:44
Filistin'de öldürülen köpek başına para ödülü koyan belediye başkanı şaka yaptığını iddia etti

Filistin'de Batı Şeria'nın El Halil şehrinde belediye başkanının sokak köpeklerini öldürenlere para ödülü verilmesi önerisi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Tepkilerden sonra geri adım atan Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh şaka yaptığını öne sürerken, sosyal medyada birçok sokak köpeğinin öldürüldüğü görüntüler yayılmaya başlandı.

Filistin'de Batı Şeria'nın El Halil kentinde Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'in sokak köpekleriyle ilgili skandal önerisi hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaştı. Yerel bir radyoya konuk olan Sneineh, ölü köpek başına 20 şekel (yaklaşık 5,8 dolar) vermeyi teklif etti.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER YAYILMAYA BAŞLADI

Sneineh'in açıklamalarının ardından sosyal medyada sokak köpeklerinin öldürüldüğü veya istismar edildiğini gösteren görüntüler yayılmaya başladı. Başka bir belediye başkanı da kent sakinlerini tüm köpekleri vurmaya davet etti.

"HAYVAN CİNAYETLERİNE YEŞİL IŞIK YAKIYOR"

Çağrıların ardından hayvanseverler ayağa kalkarken, Batı Şeria'nın tek köpek barınağının müdürü Diana Babish, belediye başkanlarını "hayvan cinayetlerine ve işkenceye yeşil ışık yakmakla suçladı. Sokak köpeklerinin belediyeler tarafından çoğu zaman zehirlenerek öldürüldüğü bölgede çoğu genç bir grup Filistinli, Abu Sneineh'in açıklamalarına karşı çıkan posterler hazırladı.

"ŞAKA YAPTIM"

Gelen tepkilerden sonra Tayseer Abu Sneineh geri adım atmak zorunda kaldı. Fazla tepki gösterildiğini iddia eden belediye başkanı ödül açıklamasının soruna dikkat çekmeye yönelik bir "şaka" olduğunu öne sürdü.

BU İLK DEĞİL

Öte yandan kuzeydeki Tulkarm kentinde de belediye başkanı benzer bir uygulamaya imza atmıştı. Ödül uygulamasını devreye sokan belediye, tepkilerin ardından köpek sayısının kontrol altında tutulması için polisle birlikte çalışacaklarını açıkladı.

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