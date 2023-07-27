Florida'da genç kız annesine kızıp otelde yangın çıkardı - Son Dakika
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Florida'da genç kız annesine kızıp otelde yangın çıkardı

27.07.2023 00:23

ABD'nin Florida eyaletinde 16 yaşındaki bir genç kız, annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından oteldeki koltuğu ateşe verip yangın çıkardı. Genç kız gözaltına alınırken, otelde yüz binlerce dolar maddi hasar meydana geldi. Kundaklama suçlamasıyla karşı karşıya olan genç kızın annesi ise olayın şokunu yaşadığını belirtti.

ABD'nin Florida eyaletinde 16 yaşındaki bir genç kız, annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından oteldeki koltuğu ateşe verip yangın çıkardı. Genç kız gözaltına alınırken, otelde yüz binlerce dolar maddi hasar meydana geldi.

ANNESİNE KIZIP ATEŞE VERDİ

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Ocala kentinde annesiyle kavga eden 16 yaşındaki Isabella Faith Adeline Garcia, sinirlenip kaldıkları 9 katlı otelde yangın çıkardı. Dün yerel saatle 03.20 sıralarında annesiyle tartışmasından kısa bir süre sonra otel koridorundaki koltuğu elindeki çakmakla ateşe veren genç kız, yaklaşık 5 dakika sonra acil yardım hattını aradı.

16 Yaşındaki Genç Kız, Anneleriyle Tartıştıktan Sonra Otelde Yangın Çıkardı

320 MÜŞTERİ TAHLİYE EDİLDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, otelde kalan 320 müşterinin hızlı bir şekilde tahliye edildiği ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 7 dakika içinde söndürülürken, genç kız polis tarafından gözaltına alındı.

16 Yaşındaki Genç Kız, Anneleriyle Tartıştıktan Sonra Otelde Yangın Çıkardı

200 BİN DOLARLIK ZARAR OLUŞTU

Kundaklama ve maddi hasara yol açma suçlamaları yöneltilen Garcia polise verdiği ifadede, "Annemle kavga ettik ve o sonra başka bir oda tuttu. Benimle konuşmuyordu, aramalarıma ve mesajlarıma cevap vermiyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum" şeklinde konuştu. Annesi ise ifadesinde, tartışmanın büyümemesi için ayrı bir odaya geçtiğini belirterek, kaldığı oda numarasını söylemek için kızını aradığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise yangın alarmının çalmaya başladığını söyledi. Yangın alarmının devreye girmesinin ardından kızının bulunduğu odaya gittiğini ifade eden anne, daha sonra Garcia'yı otelin otoparkında bulduğunu belirtti. Anne, kızının daha önce böyle bir şey yapmadığını ifade ederek, "O iyi bir çocuk" dedi.

Olayın ardından müşterilerin sabah saatlerinde odalarına döndüğü öğrenilirken polis açıklamasında, meydana gelen hasarın 200 bin dolardan fazla olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA
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