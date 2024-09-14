Fransa\'da Tecavüz Mağduru Kadına Destek Gösterisi

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Fransa’nın çeşitli kentlerinde çoğunluğu kadın yüzlerce kişi, 10 yıl boyunca eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığı belirtilen ve ülkede cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline gelen Gisèle Pelicot'u desteklemek için sokaklara çıktı.

Kadın haklarını savunan kuruluşlar, Marsilya'dan Paris'e kadar yaklaşık 30 şehirde toplanma çağrısında bulundu.

Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda toplananlar, "Giselle'e destek”, "Utanç taraf değiştirmeli” veya "Mağdurlar, size inanıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Gisèle Pelicot, 10 yıl süresince bilinçsiz haldeyken, eşinin evlerine soktuğu onlarca erkeğin tecavüzüne uğradığını söylüyor.

Bu ayın başlarında eşi Dominique Pelicot’un yargılanmaya başlamasından bu yana hikayesi Fransa'da büyük etki yarattı. 72 yaşındaki Pelicot, cesaretin, dayanıklılığın ve cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline geldi.

Gisèle Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçti.

Avukatları, Aralık ayına kadar sürecek olan yargılamanın kamuya açık gerçekleşmesinin onun kararı olduğunu ve böylece uyuşturucu verilerek cinsel saldırıya uğrayan kadınların durumuna dikkat çekmeyi amaçladığını söylüyor.

Coudes a Coudes Derneği'nden kadın hakları savunucusu Fatima Benoma BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Ona muazzam cesareti için binlerce kez teşekkür ediyoruz" dedi ve gösterilerin aynı zamanda tüm tecavüz mağdurlarına destek vermek için düzenlendiğini kaydetti.

71 yaşındaki Dominique Pelicot, çiftin evinde 10 yıl boyunca 80’den fazla erkeğin eşine tecavüz etmesini teşvik etmekle suçlanıyor.

Hafta başındaki duruşmaya sağlık sorunları gerekçesiyle katılmadı. Dominique Pelicot’nun sağlık koşullarının uygun olması halinde Pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor.

Savcılar, Pelicot'nun bir internet sitesinde eşi ile cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve tecavüzü kayda aldığını söylüyor.

Dava kapsamında cinsel saldırıya katılmakla suçlanan 50 erkek daha yargılanıyor.

Duruşmayı takip eden BBC Fransa muhabiri Andrew Harding, henüz isimleri ve kimlikleri belirlenemeyen 30 şüphelinin serbest olduğunu bildirdi.

Dominique Pelicot'un avukatı Beatrice Zavarro Fransız basınına Pelicot'un suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Fransız basınına göre diğer sanıklardan bazıları suçlarını kabul ederken, diğerleri Gisèle Pelicot'nun uyuyormuş gibi davrandığını düşündüklerini söyledi.

Sanıkların her biri 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.